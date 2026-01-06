3 dự án giao thông ở Hà Nội có lệnh xây dựng khẩn cấp

Nhằm giảm ùn tắc giao thông và phục vụ các sự kiện quan trọng của quốc gia, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp đối với 3 dự án giao thông trọng điểm.

Mở rộng ngõ 15 Ngọc Hồi kết nối đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả triển khai 3 dự án theo Lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia.

Theo báo cáo, 3 dự án gồm: Cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học); Cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi).

Hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương

Công trình cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học) đã hoàn thành và được nghiệm thu, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông tuyến đường Hùng Vương, phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tổ chức các hoạt động chính trị, nghi lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước. Các hạng mục chính gồm: phá dỡ công trình, di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi; cải tạo, mở rộng mặt đường và vỉa hè; thảm mặt đường và tổ chức giao thông đồng bộ trên toàn tuyến. Tổng kinh phí thực hiện là 12 tỷ đồng .

Nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm đạt khoảng 70% khối lượng

Dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm tăng cường kết nối giao thông, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Các hạng mục chính gồm: xén dải phân cách mở rộng mặt đường Đỗ Mười; mở rộng ngõ 15 Ngọc Hồi; mở các nhánh kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; điều chỉnh hình học nút giao Trần Thủ Độ - Đỗ Mười; di dời hạ tầng kỹ thuật; sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo theo quy chuẩn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19,5 tỷ đồng .

Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật tối 31/12/2025. Dự kiến các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 15/1 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I.

Đường Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thành quý IV

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài hơn 2,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng . Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ngày 4/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án. Hiện nay, các chủ đầu tư đang triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế, dự toán; các địa phương tổ chức họp dân, kiểm đếm, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả theo phong tục tập quán.

Song song đó, các đơn vị liên quan đang rà soát, bóc tách khối lượng công việc, tránh trùng lặp với các dự án khác và xây dựng kế hoạch chi tiết để bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý IV.