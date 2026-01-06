Khỉ hoang tấn công một phụ nữ ở Thanh Hóa

Cá thể khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa, hái quả, cắn chết gà và tấn công một người dân.

Ngày 5/1, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tấn công người dân.



Cá thể khỉ xuất hiện ở khu dân cư.

Theo đó, trong 2 ngày 4 và 5/1, một cá thể khỉ (được xác định là khỉ đuôi lợn) bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Cá thể khỉ lúc này đi vào nhà ông P.B.D hái hoa quả trong vườn, rồi cắn chết một con gà nuôi, ăn 10 quả trứng gà đang ấp.

Cá thể khỉ đuôi lợn sau đó xuất hiện tại khu vực nhà ông H.Đ.G (thôn Khằm) và tấn công bà P.T.C (SN 1958; vợ ông G), làm bà bị thương ở hai cánh tay. Nạn nhân được người thân đưa đến cơ sở y tế nhập viện, khâu 15 mũi.

Người dân bị khỉ tấn công.

Sau sự việc, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã cử hai kiểm lâm viên túc trực tại thực địa, phối hợp với thôn, xã theo dõi, kịp thời phát hiện cá thể khỉ trên xuất hiện để xua đuổi.

Khỉ đuôi lợn (do chúng có đuôi giống loài lợn, có tên gọi Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng) là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Loài này nằm trong nhóm IIB thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).