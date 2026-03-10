Xếp hàng mua xăng, dầu về tích trữ để dùng dần có bị xử phạt?

Khi giá xăng dầu tăng cao, nhiều người dân đã đổ xô đi mua mặt hàng này về tích trữ trong nhà dùng dần, thậm chí còn bán lại kiếm lời. Vậy theo quy định, hành vi này có phạm pháp?

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, bà Lê Thị Hoa ở phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội cho biết tại một số cây xăng có những người mang theo can lớn, can nhỏ, thậm chí có gia đình còn huy động các thành viên ra xếp hàng để mua xăng dầu. Lượng xăng dầu đã mua được phần lớn được chở đi nơi khác, phần còn lại họ bán lại ngay tại chỗ cho những người không có thời gian chờ đợi xếp hàng với giá cao hơn hẳn giá niêm yết tại cây xăng.

Cảnh tượng đông đúc tại các cây xăng.

“Xăng dầu là chất rất dễ cháy, chỉ cần một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện... có thể dẫn đến cháy lớn, sinh ra nhiều khói độc và gây hậu quả khó lường. Để hạn chế cháy nổ, tôi mong cơ quan chức năng và các điểm kinh doanh xăng dầu cần yêu cầu các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can, thùng phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng đối với tất cả các phương thức”, bà Hoa kiến nghị.

Có thể nói, tâm lý dự trữ xăng, dầu trong thời điểm giá nhiên liệu có xu hướng tăng diễn ra khá phổ biến . Song, đây là các chất có nguy cơ cháy, nổ cao, nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc dụng cụ chứa không phù hợp, các thiết bị này rất dễ bị hư hỏng, va đập gây vỡ, thủng, dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra môi trường xung quanh gây cháy, nổ, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội, nhận định.

Theo khoản 9 Điều 2 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ là hàng hóa chứa các chất có nguy cơ gây cháy, nổ ở dạng khí, lỏng hoặc rắn, khi quản lý, vận chuyển, sử dụng có thể gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và môi trường.

Luật này cũng nghiêm cấm hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hàng hóa, chất, vật phẩm nguy hiểm về cháy, nổ. Mỗi cá nhân phải bảo đảm an toàn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các chất dễ cháy, nổ.

Như vậy, pháp luật không có quy định cấm việc tích trữ xăng dầu, song cũng không khuyến khích việc người dân tự ý tích trữ mặt hàng này. Trong trường hợp cần thiết phải dự trữ xăng dầu thì việc lưu trữ phải tuân thủ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Tuy vậy, hành vi tích trữ xăng dầu nếu nhằm mục đích kinh doanh trái phép hoặc đầu cơ găm hàng là vi phạm pháp luật.

Theo Nghị định 99/2020/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải có giấy phép. Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức tích trữ xăng dầu với mục đích bán lại nhằm thu lợi nhưng không có giấy phép kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng.

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về Tội đầu cơ.

Điều 196 BLHS 2015 sửa đổi quy định, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính…thì bị phạt tiền từ 30-300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên... thì bị phạt tiền từ 1.5- 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7- 15 năm, luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.