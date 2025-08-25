Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

  • Thứ hai, 25/8/2025 15:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

Lúc 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Dự báo từ 16 tới 19h hôm nay 25/8, bão số 5 đổ bộ đất liền Nam Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Nguồn: NCHMF.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết với diễn biến về hướng, cường độ, tốc độ di chuyển của bão số 5 đang hướng về vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hoá. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16 tới 19h hôm nay 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13 tới 19h cùng ngày.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, khu vực Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh (địa phương giáp ranh với Nghệ An) nguy cơ gió mạnh cấp 11-12, thậm chí trên cấp 12, giật cấp 14-15, rất nguy hiểm", ông Khiêm nói.

Hiện chưa phải thời điểm mạnh nhất của cơn bão số 5 khi bão vẫn cách bờ khoảng 100 km. Các trạm đo dọc ven biển của khí tượng thuỷ văn ở Nghệ An, Hà Tĩnh mới quan trắc được gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong đó, đảo Hòn Ngư quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9.

Ven biển Bắc Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh quan trắc được gió cấp 5,6. Trong đó, Cô Tô có gió cấp 7, giật cấp 9, Bãi Cháy gió cấp 6, giật cấp 8.

Đến 10h sáng nay, sóng rất cao. Cụ thể, tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quan trắc được độ sóng rất cao, dao động 6,9-8,35 m. Các khu vực khác ở Nghệ An, Thanh Hóa cũng quan trắc được sóng tương đối cao như Nghệ An 5,25 m.

Dự báo, các khu vực như phía Nam Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá tiếp tục có sóng cao 5-7 m khi cơn bão này ảnh hưởng và đi vào đất liền nước ta. Sóng này rất nguy hiểm đối bới các hoạt động đê kè.

"Chúng tôi muốn nhận mạnh, ở phía Bắc Nghệ An, Thanh Hoá với sóng cao 5-7 m, gần vùng tâm bão có thể lên 8 m, sẽ ảnh hưởng rất lớn hệ thống đê kè. Hệ thống đê kè ở vùng biển Bắc Bộ gồm cả Ninh Bình, Hưng Yên (Nam Định và Thái Bình cũ) cũng phải rất đề phòng", ông Khiêm lưu ý.

Nhận định về tình hình mưa do tác động của bão số 5 Kajiki, ông Mai Văn Khiêm nói từ hôm qua đến nay đã xuất hiện lượng mưa tương đối lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bao so 5 Kajiki anh 2

Thông tin về sóng biển cập nhất lúc 10h ngày 25/8. Nguồn: NCHMF.

Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 10h ngày 25/8, một số nơi có lượng mưa rất lớn trên 300 mm. Có những điểm như ở Cẩm Xuyên, quan trắc được tổng lượng mưa tích lũy trong 3 giờ, từ 7 tới 10h ngày 25/8 là 176,2 mm, đây là mức mưa rất lớn.

Dự báo mưa còn tiếp tục diễn ra, xuất hiện trong khoảng thời gian hôm nay và ngày mai khi chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 5 Kajiki.

Mưa lớn đã xảy ra và còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai, nguy cơ về lũ trên các sông, đặc biệt lưu vực sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá. Nguy cơ liên quan lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Tây, Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hiện nay, qua phân tích ảnh mây vệ tinh cũng như quan trắc rada khí tượng tại Việt Nam, hệ thống cấu truc mây của cơn bão này có một số dấu hiệu ban đầu, có thể bão suy giảm về mặt cường độ.

Tuy nhiên, với cường độ bão trên cấp 12, cấp 13,14, khi tác động vào đất liền thì rất nhiều công trình nếu không kiên cố sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Gia cố mái nhà chống bão, 3 người ở Nghệ An bị điện giật thương vong

Lo sợ bão thổi bay mái tôn, ông Nguyễn Văn Sáu và vợ con trèo lên mái nhà để gia cố, không may bị điện giật thương vong.

10 giờ trước

Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 5 cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

10 giờ trước

Bão Kajiki cách Quảng Trị 340 km, đạt cấp 14 và có thể mạnh thêm

Bão số 5 Kajiki đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cách Quảng Trị khoảng 340 km và dự báo có thể mạnh thêm, khả năng đổ bộ miền Trung vào trưa, chiều mai.

18 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/bao-so-5-giat-cap-13-khoang-16-19h-do-bo-dat-lien-trong-tam-o-tinh-nghe-an-ar961709.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 5 Kajiki Nghệ An Thanh Hóa Hà Tĩnh Bão Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý