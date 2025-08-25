Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

Lúc 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo từ 16 tới 19h hôm nay 25/8, bão số 5 đổ bộ đất liền Nam Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Nguồn: NCHMF.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết với diễn biến về hướng, cường độ, tốc độ di chuyển của bão số 5 đang hướng về vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hoá. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16 tới 19h hôm nay 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13 tới 19h cùng ngày.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, khu vực Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh (địa phương giáp ranh với Nghệ An) nguy cơ gió mạnh cấp 11-12, thậm chí trên cấp 12, giật cấp 14-15, rất nguy hiểm", ông Khiêm nói.

Hiện chưa phải thời điểm mạnh nhất của cơn bão số 5 khi bão vẫn cách bờ khoảng 100 km. Các trạm đo dọc ven biển của khí tượng thuỷ văn ở Nghệ An, Hà Tĩnh mới quan trắc được gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong đó, đảo Hòn Ngư quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9.

Ven biển Bắc Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh quan trắc được gió cấp 5,6. Trong đó, Cô Tô có gió cấp 7, giật cấp 9, Bãi Cháy gió cấp 6, giật cấp 8.

Đến 10h sáng nay, sóng rất cao. Cụ thể, tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quan trắc được độ sóng rất cao, dao động 6,9-8,35 m. Các khu vực khác ở Nghệ An, Thanh Hóa cũng quan trắc được sóng tương đối cao như Nghệ An 5,25 m.

Dự báo, các khu vực như phía Nam Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá tiếp tục có sóng cao 5-7 m khi cơn bão này ảnh hưởng và đi vào đất liền nước ta. Sóng này rất nguy hiểm đối bới các hoạt động đê kè.

"Chúng tôi muốn nhận mạnh, ở phía Bắc Nghệ An, Thanh Hoá với sóng cao 5-7 m, gần vùng tâm bão có thể lên 8 m, sẽ ảnh hưởng rất lớn hệ thống đê kè. Hệ thống đê kè ở vùng biển Bắc Bộ gồm cả Ninh Bình, Hưng Yên (Nam Định và Thái Bình cũ) cũng phải rất đề phòng", ông Khiêm lưu ý.

Nhận định về tình hình mưa do tác động của bão số 5 Kajiki, ông Mai Văn Khiêm nói từ hôm qua đến nay đã xuất hiện lượng mưa tương đối lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thông tin về sóng biển cập nhất lúc 10h ngày 25/8. Nguồn: NCHMF.

Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 24/8 đến 10h ngày 25/8, một số nơi có lượng mưa rất lớn trên 300 mm. Có những điểm như ở Cẩm Xuyên, quan trắc được tổng lượng mưa tích lũy trong 3 giờ, từ 7 tới 10h ngày 25/8 là 176,2 mm, đây là mức mưa rất lớn.

Dự báo mưa còn tiếp tục diễn ra, xuất hiện trong khoảng thời gian hôm nay và ngày mai khi chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 5 Kajiki.

Mưa lớn đã xảy ra và còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai, nguy cơ về lũ trên các sông, đặc biệt lưu vực sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá. Nguy cơ liên quan lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Tây, Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hiện nay, qua phân tích ảnh mây vệ tinh cũng như quan trắc rada khí tượng tại Việt Nam, hệ thống cấu truc mây của cơn bão này có một số dấu hiệu ban đầu, có thể bão suy giảm về mặt cường độ.

Tuy nhiên, với cường độ bão trên cấp 12, cấp 13,14, khi tác động vào đất liền thì rất nhiều công trình nếu không kiên cố sẽ ảnh hưởng rất lớn.