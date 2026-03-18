Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhận thêm nhiệm vụ

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/3, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: VGP.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê Hà Nội. Bà Tuyến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 12; tiến sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Bà Tuyến có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tây (cũ) và sau này là TP Hà Nội; từng giữ các cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó bí thư và sau đó được phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2024, bà Tuyến được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 3, bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.