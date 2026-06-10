Cá sấu nặng 80 kg xuất hiện ở An Giang

Con cá sấu to xuất hiện trên kênh ở An Giang gây hoang mang dư luận. Chính quyền ngay lập tức cảnh báo, đề phòng rủi ro.

Con cá sấu lớn xuất hiện tại An Giang. Ảnh: VTC News.

UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) vừa thông báo việc nâng cao cảnh giác, phòng tránh nguy hiểm do xuất hiện cá sấu trên địa bàn. Con cá sấu ước nặng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm.

Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân phát hiện cá sấu ở khu vực nói trên và đã thông báo cho lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã nắm tình hình.

Để đảm bảo an toàn và không bị cá sấu tấn công, lãnh đạo xã Núi Cấm đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và không xuống các kênh rạch - nơi có cá sấu xuất hiện.

Đồng thời, bà con di chuyển bằng xuồng ghe hay đi đặt dớn, giăng lưới dưới sông, kênh cần chú ý quan sát, tuyệt đối không chủ quan. Nhà có con nhỏ cần quản lý chặt, không để tắm sông, bơi lội hay câu cá gần khu vực nơi cá sấu xuất hiện.

UBND xã Núi Cấm yêu cầu người dân khi phát hiện cá sấu, cần thông báo ngay đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, đặc biệt không tự ý săn bắt, gây kích động cho cá sấu, tránh rủi ro xảy ra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về một con cá sấu xuất hiện trên một con kênh thuộc địa bàn xã Núi Cấm. Sự việc nhanh chóng thu hút hàng trăm người dân tham gia bình luận, chia sẻ.

Vào năm 2024, lực lượng chức năng xã Tân Ninh (tỉnh Long An cũ) cũng tuần tra truy bắt một con cá sấu dài 1,5m trên sông Bằng Lăng để đảm bảo an toàn cho người dân.