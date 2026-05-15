Bắt được cá sấu dài hơn 1 m trong ao nhà dân

  • Thứ sáu, 15/5/2026 15:05 (GMT+7)
Người dân xã Tân Lộc (Cà Mau) phát hiện cá sấu nổi lên trong ao sau nhà nên quay clip, đăng lên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đã vây bắt được con cá sấu nặng hơn 10 kg.

Cá sấu nổi trong ao nước nhà dân đã bị chính quyền vây bắt thành công. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 15/5, chị Thạch Thị Mỹ Nhân (ngụ xã Tân Lộc, Cà Mau) xác nhận, chính quyền địa phương bắt con cá sấu xuất hiện trong ao nhà mình. Con cá sấu này dài hơn 1 m, nặng hơn 10 kg.

Trước đó, sáng 14/5, gia đình chị Thạch Thị Mỹ Nhân nhìn thấy con cá sấu nổi lên mặt nước nhưng sau đó nó lặn xuống. Vài giờ sau, con vật tiếp tục quậy nước mạnh rồi ẩn mình trong những đám rau muống.

Thấy vậy, chị Nhân dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, chính quyền cử lực lượng vây bắt được con cá sấu này.

Theo lời chị Nhân, tuần trước, hàng xóm của chị cũng phát hiện một con cá sấu có kích cỡ tương tự trong ao. Khi đó, người dân dùng lưới vây bắt nhưng không được.

Gia đình chị Nhân nghi ngờ con cá sấu xuất hiện trong ao nhà mình có thể là con từng nổi lên ở ao nhà hàng xóm trước đó.

Theo Tân Lộc/Tiền Phong

