Tạo ảnh cá sấu hù em lại gây xôn xao địa phương

  • Thứ ba, 31/3/2026 21:20 (GMT+7)
Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng (xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) lan truyền trên mạng xã hội không có thật, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chiều 31/3, một lãnh đạo UBND xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, hình ảnh cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng được lan truyền trên mạng xã hội không có thật, được tạo ra từ AI.

ca sau anh 1

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội vụ cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng (ấp Thới Bình).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền ảnh một con đang bơi trên sông Chắc Băng. Bức ảnh lập tức thu hút quan tâm, nhiều người chia sẻ, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an xã Thới Bình đã vào cuộc xác minh, người tạo ra bức ảnh đầu tiên là em T.C.K. (SN 2009, ngụ địa phương). K. trình bày, đã dùng ứng dụngđể tạo hình ảnh cá sấu dưới sông để mẹ hù dọa em gái, do em gái đòi ra sông bơi.

Sau đó, chú ruột của K. không biết đây là hình ảnh được tạo bằng AI nên sao chép và gửi cho nhiều người. Từ đó, hình ảnh bị lan truyền lên mạng xã hội, gây hiểu nhầm.

    Đọc tiếp

    Camera AI co them chuc nang gi khac ngoai phat hien vi pham giao thong hinh anh

    Camera AI có thêm chức năng gì khác ngoài phát hiện vi phạm giao thông

    06:51 27/1/2026 06:51 27/1/2026

    0

    Hệ thống camera AI của Công an Hà Nội còn được tích hợp nhiều chức năng thông minh như giám sát trật tự đô thị, nhận diện vi phạm vệ sinh môi trường, lưu trữ dữ liệu phục vụ truy vết, phân tích lưu lượng phương tiện để điều chỉnh đèn tín hiệu...

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

