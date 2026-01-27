Camera AI có thêm chức năng gì khác ngoài phát hiện vi phạm giao thông

Hệ thống camera AI của Công an Hà Nội còn được tích hợp nhiều chức năng thông minh như giám sát trật tự đô thị, nhận diện vi phạm vệ sinh môi trường, lưu trữ dữ liệu phục vụ truy vết, phân tích lưu lượng phương tiện để điều chỉnh đèn tín hiệu...

Camera AI phát hiện hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến

Trung tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI được Công an thành phố (TP) Hà Nội vận hành hiện nay có thể phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với hơn 23 nhóm hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trung tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ

"Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hình ảnh thông thường, camera AI được trang bị công nghệ hiện đại với khả năng ghi hình 360 độ, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 đến 700m. Hệ thống hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, đồng thời có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao, góp phần giảm ùn tắc giao thông", Trung tá Trương Song Thành thông tin.

Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, hệ thống camera AI sẽ tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và gửi về Trung tâm chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. “Chính vì vậy, các trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có chuyện né tránh hay qua mặt hệ thống camera AI”, vị đại diện khẳng định.

Người dân có thể tham gia phản ánh vi phạm

Bên cạnh khả năng tự động phát hiện vi phạm, hệ thống camera AI còn phát huy hiệu quả khi kết hợp với sự tham gia giám sát của người dân. Các trường hợp như độ, chế đèn xe hoặc các hành vi vi phạm khác có thể được phản ánh thông qua ứng dụng iHanoi, VNeTraffic hoặc trang Zalo của Phòng CSGT Hà Nội.

Hà Nội dùng camera AI kích hoạt "làn sóng xanh" đảm bảo ATGT phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Từ những phản ánh này, hệ thống camera AI sẽ truy xuất dữ liệu liên quan, xác minh và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, minh bạch.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra và xác định các hành vi, hoạt động của phương tiện đã diễn ra trước đó.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Không chỉ trong lĩnh vực giao thông, quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị của Công an Hà Nội cũng đang bước sang trang mới nhờ hệ thống camera AI “siêu nét”. Từ Trung tâm chỉ huy, mọi hành vi vi phạm quy định đều được ghi lại, chuyển ngay về cơ sở để xử lý. Quy trình khép kín, minh bạch cho thấy rõ: đã vi phạm là bị xử lý, không có ngoại lệ.

Camera AI phát hiện xử phạt nguội các trường hợp vi phạm.

Tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH) và Phòng Tham mưu được bố trí trực 24/24h bên hệ thống màn hình giám sát, bao quát tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố. Hệ thống camera giám sát độ phân giải cao được ví như những “mắt thần”, có thể ghi nhận hình ảnh sắc nét suốt ngày đêm, cho phép zoom xa để nhận diện rõ hành vi vi phạm.

Phát hiện hàng trăm vi phạm mỗi ngày, đô thị ngày càng nề nếp

Theo công an TP Hà Nội, qua hệ thống camera AI, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đều bị ghi nhận, khoanh rõ từng điểm vi phạm và chuyển về công an cấp phường để xử lý phạt nguội. Nhiều cơ sở kinh doanh sau khi bị xử phạt đã được đưa vào diện giám sát thường xuyên, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Camera AI phát hiện vi phạm về trật tự đô thị.

Điển hình, một trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống tại phố Lê Văn Hưu đã bị camera “bắt trọn”. Hình ảnh gửi về Trung tâm chỉ huy thể hiện rõ biển hiệu và hành vi vi phạm, ngay lập tức được chuyển cho công an phường Hai Bà Trưng để xử lý.

Cán bộ tuần tra đã trực tiếp cho người vi phạm xem hình ảnh vi phạm rõ nét được trích xuất từ hệ thống camera. Với bằng chứng xác thực, người vi phạm nhanh chóng thừa nhận lỗi và bị lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định. Công an các phường, xã cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đã từng vi phạm để không tái phạm, với tinh thần xuyên suốt: "Đã vi phạm là bị xử lý, không có ngoại lệ".

Hệ thống camera giám sát của Công an TP Hà Nội còn phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh môi trường. Những hình ảnh này được chuyển đến UBND cấp xã/phường để xử lý theo thẩm quyền.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, công an TP Hà Nội, riêng trong ngày 25/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Các trường hợp này đều được bàn giao cho Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định. Các số liệu này được thống kê hằng ngày và báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc công an TP Hà Nội.

Thực tế cho thấy, việc xử lý vi phạm qua hình ảnh đã góp phần khắc phục tình trạng “lực lượng chức năng đi khỏi thì vi phạm lại tái diễn”. Nhiều tuyến phố sau khi được giám sát chặt chẽ đã trở nên gọn gàng, thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Sự giám sát thường xuyên của “mắt thần” AI, kết hợp với sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, đang từng bước tạo nên thói quen mới cho người dân: kinh doanh, sinh hoạt sầm uất nhưng trật tự, nề nếp. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, hướng tới xây dựng bộ mặt Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và bền vững.