Đắk Lắk: Đưa 27 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về với 'đất mẹ'

Sau gần 7 tháng, Đội K51 đã thu thập thông tin, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước.

Chiều 4/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Ông Nguyễn Doãn Anh (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN.

Đọc Điếu văn tưởng nhớ, tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh máu đào của các anh hùng liệt sỹ đã đổ xuống chiến trường, để đất nước Campuchia anh em được hòa bình, độc lập, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc đời đời bền vững. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào, biết ơn trước tấm gương chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, sau gần 7 tháng vượt núi, băng rừng, lội suối trong điều kiện nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sỹ Đội K51 đã thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) về nước.

Từ nay, các liệt sỹ được yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, trong sự tri ân, tưởng nhớ của đồng bào, đồng chí. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Theo Ban Tổ chức, dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại vẫn còn hiện hữu. Nỗi trăn trở lớn nhất là vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa xác định được danh tính, chưa tìm thấy phần mộ.

Do điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý và những khó khăn trong công tác phối hợp, tìm kiếm, quy tập, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia chưa được đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên quê hương. Đây là nỗi niềm đau đáu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong suốt nhiều năm qua.

Từ cuối năm 2001 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.