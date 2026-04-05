Phát hiện cá sấu dài 1,5 m trên kênh, chính quyền ra thông báo khẩn

Sáng 5/4, UBND xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh ra thông báo về việc phát hiện một cá thể cá sấu trên địa bàn.

Theo UBND xã Tân Thạnh, khoảng 16h ngày 4/4, hai người dân ngụ ấp Cá Tôm phát hiện một con cá sấu dài khoảng 1,5 m, nặng ước chừng 20-25 kg, đang bơi tại khu vực kênh 42, đoạn giáp kênh Dương Văn Dương. Khi thấy có người, con vật nhanh chóng di chuyển và lặn mất.

Từ nguồn tin này, UBND xã Tân Thạnh đã phát đi cảnh báo đến người dân trên địa bàn, đề nghị nâng cao cảnh giác, đặc biệt không cho trẻ em xuống tắm, bơi dưới kênh.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo khi phát hiện cá sấu xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông báo cho UBND xã hoặc công an xã Tân Thạnh qua số điện thoại 02723.844.087 để kịp thời tổ chức lực lượng xử lý, vây bắt.

Hiện vụ việc được địa phương theo dõi chặt chẽ. UBND xã Tân Thạnh kêu gọi người dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin nếu phát hiện cá thể cá sấu trên.

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2025, một con cá sấu sổng chuồng thoát ra ngoài kênh đã tấn công gây tích cho một thầy giáo ở xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh). Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 315 triệu đồng đối với người nuôi con cá sấu này vì đã nuôi, nhốt trái phép cá sấu hoa cà - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm được bảo vệ nghiêm ngặt.