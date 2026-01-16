Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Tuyến ứng cử ĐBQH

  • Thứ sáu, 16/1/2026 17:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cử tri thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến ứng cử ĐBQH.

Sáng 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Lam Thi Phuong Thanh anh 1

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị thống nhất đánh giá bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác, bà Thanh luôn được đánh giá là cán bộ nữ có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có nhiều sáng kiến và dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên các cương vị từ công tác Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đến Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, bà Lâm Thị Phương Thanh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực, tư duy tham mưu ở tầm chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc nghiêm túc, khách quan.

Dù mới về công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lâm Thị Phương Thanh đã chủ động nắm bắt tình hình, công việc của Bộ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lam Thi Phuong Thanh anh 2

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

Sáng 14/1, hàng trăm phương tiện đã tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

08:57 14/1/2026

Lịch hạn chế, tạm cấm phương tiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Để đảm bảo trật tự giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông báo chi tiết phân luồng giao thông.

16:00 12/1/2026

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri Văn phòng Bộ Quốc phòng nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

19:31 8/1/2026

Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm

Cuốn sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tác giả có những quan điểm, giải thích mới với những khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ. Các chuyên gia đánh giá cuốn sách có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.

https://vtcnews.vn/gioi-thieu-ba-lam-thi-phuong-thanh-nguyen-thi-tuyen-ung-cu-dbqh-khoa-xvi-ar998742.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lâm Thị Phương Thanh Lâm Thị Phương Thanh Nguyễn Thị Tuyến Đại biểu Quốc hội Quốc hội XVI Bộ Văn hóa

Đọc tiếp

5 oto dam lien hoan tren quoc lo hinh anh

5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

13 phút trước 20:00 16/1/2026

0

Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý