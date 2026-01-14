Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

|
Sáng 14/1, các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thực hiện phương án tổng duyệt dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
|
Theo phương án, các phương tiện di chuyển từ khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia qua các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu để đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
|
Hàng trăm phương tiện từ các hướng giả định như khách sạn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Mỗi khi đoàn xe di chuyển qua, lực lượng chức năng thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông và yêu cầu các phương tiện nhường đường.
|
Các xe trong đoàn được huy động từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Mỗi đoàn sẽ có lực lượng dẫn đoàn do Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đảm nhiệm.
|
Đoàn xe di chuyển qua khu vực đường Hùng Vương về vị trí tập kết.
|
Theo phương án tổng duyệt, sau khi vào Lăng viếng Bác, đoàn đại biểu sẽ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn rồi tiến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
|
Đoàn xe từ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Hùng Vương rồi rẽ vào phố Trần Phú.
|
Lúc 7h15, đoàn xe di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lực lượng chức năng chốt chặn tại các nút giao để hướng dẫn phương tiện nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
|
Hà Nội đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội
|
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai, hướng dẫn các phương tiện nhường đường khi đoàn xe chở đại biểu chạy qua.
|
Xe CSGT dẫn đoàn tham gia đưa đón đoàn đại biểu trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng hướng về khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia.
|
Lực lượng kiểm soát quân sự của quân đội tham gia tổng duyệt
|
Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội với 1.586 Đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.