Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

  • Thứ tư, 14/1/2026 08:57 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sáng 14/1, hàng trăm phương tiện đã tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Sáng 14/1, các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thực hiện phương án tổng duyệt dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dai hoi Dang XIV anh 2

Theo phương án, các phương tiện di chuyển từ khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia qua các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu để đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Dai hoi Dang XIV anh 3

Hàng trăm phương tiện từ các hướng giả định như khách sạn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hướng về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dai hoi Dang XIV anh 4

Mỗi khi đoàn xe di chuyển qua, lực lượng chức năng thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông và yêu cầu các phương tiện nhường đường.
Dai hoi Dang XIV anh 5

Các xe trong đoàn được huy động từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Mỗi đoàn sẽ có lực lượng dẫn đoàn do Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đảm nhiệm.

Dai hoi Dang XIV anh 6

Đoàn xe di chuyển qua khu vực đường Hùng Vương về vị trí tập kết.

Dai hoi Dang XIV anh 7

Theo phương án tổng duyệt, sau khi vào Lăng viếng Bác, đoàn đại biểu sẽ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn rồi tiến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Dai hoi Dang XIV anh 8

Đoàn xe từ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Hùng Vương rồi rẽ vào phố Trần Phú.

Dai hoi Dang XIV anh 9

Lúc 7h15, đoàn xe di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lực lượng chức năng chốt chặn tại các nút giao để hướng dẫn phương tiện nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
Dai hoi Dang XIV anh 10

Hà Nội đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội

Dai hoi Dang XIV anh 11

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai, hướng dẫn các phương tiện nhường đường khi đoàn xe chở đại biểu chạy qua.

Dai hoi Dang XIV anh 12

Xe CSGT dẫn đoàn tham gia đưa đón đoàn đại biểu trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng hướng về khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Dai hoi Dang XIV anh 13

Lực lượng kiểm soát quân sự của quân đội tham gia tổng duyệt

Dai hoi Dang XIV anh 14

Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội với 1.586 Đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.

Việt Linh - Đinh Hà - Trần Hiền

Đại hội Đảng XIV Việt Linh Đại hội Đảng XIV Diễn tập Tổng duyệt

