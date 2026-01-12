Lịch hạn chế, tạm cấm phương tiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Để đảm bảo trật tự giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có thông báo chi tiết phân luồng giao thông.

Ảnh minh họa.

Theo Cục CSGT, trong khu vực nội thành Hà Nội thực hiện theo Thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an Thành phố Hà Nội. Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phân luồng như sau:

Từ 6h đến 8h, 10h30 đến 11h30, 13h đến 14h và 16h đến 18h các ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000 kg và xe ô tô chở khách loại 45 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến sau:

Đoạn từ nút giao Thường Tín cao tốc Hà Nội - Ninh Bình; nút giao Yên Mỹ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao với quốc lộ 18 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; nút giao Bình Xuyên - IC3 cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng về trung tâm thành phố.

Đoạn từ ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng và nút giao Ninh Hiệp - Vành đai 3 trên tuyến Quốc lộ 1A; nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 trên tuyến Quốc lộ 2; nút giao cầu vượt Phù Lỗ trên tuyến Quốc lộ 3; nút giao cầu Chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ trên tuyến Quốc lộ 5; ngã tư Xuân Mai trên tuyến Quốc lộ 6; ngã ba Sơn Tây trên tuyến Quốc lộ 32; nút giao Hoà Lạc (cầu Hoà Lạc) trên tuyến Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A, từ 06h00 đến 21h00 các ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000 kg trở lên lưu thông (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ và các phương tiện ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp).

Trong thời gian tạm cấm, các phương tiện di chuyển theo lộ trình phân luồng giao thông như sau:

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Bình Xuyên - IC3 (tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai) hoặc nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ (tuyến Quốc lộ 2) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn tỉnh Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) và nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2 → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn…) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 (tuyến Quốc lộ 2), nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3), nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh Đông Bắc.

Từ các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) đi phía Nam và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Hoà Lạc (tuyến Đại lộ Thăng Long), ngã tư Xuân Mai (tuyến Quốc lộ 6) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Từ phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) hoặc phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, địa bàn Nam Định cũ…) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ các nút giao Đồng Giao, Mai Sơn, Cao Bồ, Liêm Tuyền, Vực Vòng… (tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình) hoặc các nút giao Duyên Hà, đường tránh Phủ Lý, cầu vượt Đồng Văn… (tuyến Quốc lộ 1A) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo các lộ trình đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 21A → đi các tỉnh Tây Bắc, các lộ trình Quốc lộ 10, Quốc lộ 21B (ĐT 494 cũ), Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Từ các tỉnh phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, địa bàn Nam Định cũ) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn…), phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng…) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao Yên Mỹ (tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → đến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam; (ii) từ nút giao Yên Mỹ → Quốc lộ 39 → Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Vành đai 3 - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng (i) từ cầu vượt Nhân Hoà (km 24+250 Quốc lộ 5) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → vào nút giao Liêm Tuyền cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam; (ii) từ Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Vành đai 3 - Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Từ các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn…) đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng…), phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, địa bàn Nam Định cũ) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ cầu vượt Khả Lễ (km 139 Quốc lộ 1A - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi các tỉnh phía Bắc; đến cầu vượt Bồ Sơn (km 138+500 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 17 đi vào Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 - Cột đồng hồ Từ Sơn (km 154+100 ĐT 295B - Quốc lộ 1A cũ) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → Quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc; đến ngã tư giao với đường tỉnh 277 → Quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.

Cục CSGT đề nghị đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông:

Hạn chế tham gia giao thông trên các tuyến, đoạn tuyến, khung thời gian thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông đường bộ.

Căn cứ chương trình Đại hội, thời gian hoạt động của các đoàn đại biểu dự Đại hội, lực lượng Cảnh sát giao thông điều chỉnh thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, tổ chức lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được, di chuyển.

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý: đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Trước khi tham gia giao thông, chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông.

Chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đại hội.