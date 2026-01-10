Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh Đại hội Đảng XIV

|
Sáng 10/1, tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đến dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Phạm Thế Tùng, cùng nhiều vị đại biểu, lãnh đạo.
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tham gia duyệt đội ngũ.
Tham gia diễu hành là các khối quen thuộc như: Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, nữ CSGT...
Lực lượng Cảnh sát cơ động.
Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh vệ.
Khối An ninh trật tự tại cơ sở.
Các nữ chiến sĩ CSGT.
Họ là những "bóng hồng" sẽ giữ vai trò đảm bảo an ninh, trật tự giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIV.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1 tại Hà Nội.
Các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động kỵ binh.
Nữ sĩ quan cảnh vệ.
Dàn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.
Một "bóng hồng" trên tháp súng.
Chiêm ngưỡng dàn khí tài của Bộ Công an tham gia bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội Đảng XIV.
Lực lượng xe Phòng cháy chữa cháy.
Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ đã biểu diễn các bài biểu diễn võ thuật, chống khủng bố.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh CSCĐ trình diễn nội công, công phá.
Dùng nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó, các cán bộ, chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu.
Lực lượng Cảnh sát Cơ động biểu diễn thực hiện các nhiệm vụ đột kích, tấn công mục tiêu cùng cảnh khuyển.
Lực lượng chức năng biểu diễn phá hủy mục tiêu.
