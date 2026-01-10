Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh Đại hội Đảng XIV

  • Thứ bảy, 10/1/2026 12:15 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an đã tham gia vào Lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Sáng 10/1, tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dai hoi Dang XIV anh 2

Đến dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Phạm Thế Tùng, cùng nhiều vị đại biểu, lãnh đạo.
Dai hoi Dang XIV anh 3

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tham gia duyệt đội ngũ.
Dai hoi Dang XIV anh 4

Tham gia diễu hành là các khối quen thuộc như: Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, nữ CSGT...
Dai hoi Dang XIV anh 5

Lực lượng Cảnh sát cơ động.
Dai hoi Dang XIV anh 6

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh vệ.
Dai hoi Dang XIV anh 7

Khối An ninh trật tự tại cơ sở.
Dai hoi Dang XIV anh 8

Các nữ chiến sĩ CSGT.
Dai hoi Dang XIV anh 9

Họ là những "bóng hồng" sẽ giữ vai trò đảm bảo an ninh, trật tự giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIV.
Dai hoi Dang XIV anh 10

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Dai hoi Dang XIV anh 11

Cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1 tại Hà Nội.
Dai hoi Dang XIV anh 12

Các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động kỵ binh.
Dai hoi Dang XIV anh 13

Nữ sĩ quan cảnh vệ.
Dai hoi Dang XIV anh 14

Dàn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.
Dai hoi Dang XIV anh 15

Một "bóng hồng" trên tháp súng.
Dai hoi Dang XIV anh 16

Chiêm ngưỡng dàn khí tài của Bộ Công an tham gia bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội Đảng XIV.
Dai hoi Dang XIV anh 17

Lực lượng xe Phòng cháy chữa cháy.
Dai hoi Dang XIV anh 18

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ đã biểu diễn các bài biểu diễn võ thuật, chống khủng bố.
Dai hoi Dang XIV anh 19

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh CSCĐ trình diễn nội công, công phá.

Dai hoi Dang XIV anh 20

Dùng nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó, các cán bộ, chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu.
Dai hoi Dang XIV anh 21

Lực lượng Cảnh sát Cơ động biểu diễn thực hiện các nhiệm vụ đột kích, tấn công mục tiêu cùng cảnh khuyển.
Dai hoi Dang XIV anh 22

Lực lượng chức năng biểu diễn phá hủy mục tiêu.

Đại hội Đảng XIV - dấu mốc định hướng phát triển Việt Nam

Nhiều nhà báo Venezuela bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng XIV sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam vững bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

15 giờ trước

Quân đội sẽ đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đội ngũ lái xe giỏi cùng gần 100 xe ô tô của các đơn vị trong Quân đội sẽ tham gia phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

16 giờ trước

Dàn khí tài tối tân tổng duyệt bảo đảm an ninh Đại hội Đảng XIV

Sáng 8/1, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP. Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

46:2740 hôm qua

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

