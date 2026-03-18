Miền Bắc mưa rải rác, miền Nam có nơi nắng nóng vượt 35°C

Dự báo thời tiết ngày 18/3, miền Bắc mưa cục bộ, lượng mưa không lớn và không kéo dài, miền Nam có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/3

Thời tiết trên phạm vi cả nước trong ngày 18/3 tiếp tục duy trì trạng thái tương đối ổn định nhưng vẫn có sự phân hóa giữa các khu vực.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, hình thái thời tiết chủ đạo vẫn là mưa vài nơi và không kéo dài, lượng mưa không lớn. Đáng chú ý, vào thời điểm sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện rải rác, đặc biệt tại các khu vực trung du, vùng núi và những nơi gần sông, hồ.

Từ khoảng cuối buổi sáng đến trưa, mây giảm dần, các khu vực trên trời hửng nắng. Nền nhiệt ban ngày tăng khoảng 6°C. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm vẫn ở mức thấp, tạo cảm giác se lạnh rõ rệt, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Từ Trung Trung Bộ trở vào Nam lại duy trì hình thái thời tiết đặc trưng với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Những cơn mưa dông xuất hiện cục bộ, thời gian ngắn nhưng có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như an toàn của người dân.

Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ tại một số nơi có thể vượt ngưỡng 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/3

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, miền Đông 33-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.