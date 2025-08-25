Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Kajili khiến 5 người ở Hà Tĩnh thương vong, thuỷ điện Hố Hô xả lũ

  • Thứ hai, 25/8/2025 21:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tính đến thời điểm hiện tại, bão số 5 khiến một người dân ở Hà Tĩnh tử nạn, 4 người khác bị thương, nhiều nhà cửa, hoa màu bị tàn phá, hư hại.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh vừa báo cáo thiệt hại ban đầu do bão số 5 (Kajiki) gây ra.

Hà Tĩnh bị tàn phá nặng nề do bão số 5. Ảnh: CTV.

Theo đó, tại xã Kim Hoa có một người tử vong do bị ngã trong lúc sửa mái che. Bốn người bị thương, trong đó hai người ở xã Mai Phụ, một người ở xã Hoành Sơn và một người ở xã Kim Hoa.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 144 nhà dân bị ngập nước, 621 nhà tốc mái. Một số điểm trường và cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ngập cục bộ.

Về sản xuất nông nghiệp, có 13.327 ha lúa hè thu và 611,2 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 1.064 ha đất trồng cây hàng năm và lâu năm, 2.058 ha cây ăn quả, 4.443 cây xanh bị đổ ngã.

Diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng với 6 ha nuôi tôm bị thiệt hại; 8,2 ha muối ở phường Hải Ninh bị bồi lấp. Về hạ tầng, bão làm gãy 22 cột điện, 2 cột ăng-ten và 2 cột treo cáp.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai phương án khắc phục, ổn định đời sống Nhân dân sau bão.

Ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, hiện ở Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, gió lớn, hầu hết địa phương bị cắt điện. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) thông báo điều tiết nước qua tràn từ 20h ngày 25/8. Lượng nước xả dự kiến từ 20 m³/s đến 500 m³/s, tùy thuộc vào lưu lượng nước đổ về hồ.

Theo số liệu cập nhật đến chiều 25/8, mực nước hồ đã ở mức 62,12 m trên tổng cao trình 70 m, với lưu lượng nước về hồ là 80 m³/s. Lượng mưa đo được từ đầu ngày đến 16h cùng ngày là 74,4 mm.

Xả lũ là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa và hạn chế rủi ro cho vùng hạ du. Người dân sống dọc các khu vực này cần chủ động theo dõi thông tin, chuẩn bị các biện pháp phòng tránh, và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Bão số 5 giảm cấp

Do ảnh hưởng của bão, từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Bảo Hưng/VTC News

