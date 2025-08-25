Bão số 5 giảm cấp

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Do ảnh hưởng của bão, từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Nhiều chòi nghỉ mát tại Khu du lịch biển Cửa Hiền (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) bị sóng đánh gây hư hỏng nặng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9.

Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12 như: trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12...

Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51 m.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bao so 5 Kajiki anh 2

Nước biển dâng cao khiến nhiều khu dân cư ven cửa biển Lạch Vạn thuộc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Nhận định về diễn biến của bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 7 giờ ngày 26/8, tâm bão trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Do tác động của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội.

Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Mực nước tại ven ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm theo chu kỳ thuỷ triều.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Bao so 5 Kajiki anh 3

Nước biển tràn qua đê kéo theo nhiều rác thải vào tuyến phố Hồ Xuân Hương ở Sầm Sơn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN.

Trên đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 12-13. Khu vực Nam Hà Tĩnh, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; riêng khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ.

Từ 25 tới 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Thành phố Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ 25 tới 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Cây bật gốc, gãy đổ la liệt trên phố ở Thanh Hóa do bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

4 giờ trước

Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

8 giờ trước

Điều khiến bão Kajiki gây lo ngại hơn cả Yagi

Khi bão Yagi vào Biển Đông ngày 3/9/2024, chính quyền và người dân miền Bắc có khoảng 4 ngày chuẩn bị. Còn chỉ hai ngày sau khi vào Biển Đông, Kajiki đã đổ bộ Bắc Trung Bộ.

9 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

    • Ninh Bình

      Ninh Bình
      • Diện tích: 1.378,1 km²
      • Dân số: 927.000 người
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
      • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
      • Mã điện thoại: 229
      • Biển số xe: 35

