Bão số 5 giảm cấp

Do ảnh hưởng của bão, từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Nhiều chòi nghỉ mát tại Khu du lịch biển Cửa Hiền (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) bị sóng đánh gây hư hỏng nặng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9.

Khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12 như: trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12...

Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51 m.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Nước biển dâng cao khiến nhiều khu dân cư ven cửa biển Lạch Vạn thuộc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Nhận định về diễn biến của bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 7 giờ ngày 26/8, tâm bão trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Do tác động của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội.

Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Mực nước tại ven ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm theo chu kỳ thuỷ triều.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Nước biển tràn qua đê kéo theo nhiều rác thải vào tuyến phố Hồ Xuân Hương ở Sầm Sơn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN.

Trên đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 12-13. Khu vực Nam Hà Tĩnh, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; riêng khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ.

Từ 25 tới 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Thành phố Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ 25 tới 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.