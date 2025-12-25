Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lật ngang giữa khu dân cư ở TP.HCM

  • Thứ năm, 25/12/2025 12:23 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Hai ôtô hư hỏng nặng, trong đó một xe lật ngang khi xảy ra va chạm trên đường ở TP.HCM.

Ngày 25/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông giữa hai ôtô, vừa xảy ra trên địa bàn.

Oto lat ngang Vietsing TP.HCM anh 1

Chiếc ôtô lật giữa đường sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai ôtô lưu thông trên đường D1, trong Khu dân cư Vietsing (phường Thuận Giao, TP.HCM) thì xảy ra va chạm.

Sau khi va chạm, một trong hai xe bị lật ngang giữa đường, phần đầu của ôtô còn lại hư hỏng nặng.

Oto lat ngang Vietsing TP.HCM anh 2

Phần đầu ôtô hư hỏng sau va chạm.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế trong xe bị lật ra ngoài.

Lực lượng công an cơ sở cùng Cảnh sát giao thông sau đó đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

18:46 22/12/2025

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM thí điểm phân lại làn xe, tài xế cần lưu ý

Hàng loạt tuyến đường huyết mạch, phương tiện lưu thông lớn trên địa bàn TP.HCM được thí điểm phân lại làn xe. Đây là giải pháp nhằm xóa các “điểm đen” ùn tắc giao thông và tai nạn. Cơ quan chức năng lưu ý tài xế quan sát kỹ, tránh bị phạt.

11:20 13/12/2025

3 xe va chạm liên hoàn, một phụ nữ tử vong ở TP.HCM

Cả ba phương tiện gồm xe rác, ô tô và xe máy đang lưu thông cùng chiều theo hướng về cầu Phú Mỹ thì bất ngờ xảy ra va chạm khiến một người phụ nữ tử vong.

20:11 1/12/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/o-to-lat-ngang-trong-khu-cu-dan-o-tphcm-sau-va-cham-post1807657.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ôtô lật ngang Vietsing TP.HCM TP.HCM Ôtô lật ngang Tai nạn ôtô Tai nạn TP.HCM Tai nạn Vietsing TP.HCM Ôtô lật ngang Vietsing

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý