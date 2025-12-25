Hai ôtô hư hỏng nặng, trong đó một xe lật ngang khi xảy ra va chạm trên đường ở TP.HCM.

Ngày 25/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông giữa hai ôtô, vừa xảy ra trên địa bàn.

Chiếc ôtô lật giữa đường sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai ôtô lưu thông trên đường D1, trong Khu dân cư Vietsing (phường Thuận Giao, TP.HCM) thì xảy ra va chạm.

Sau khi va chạm, một trong hai xe bị lật ngang giữa đường, phần đầu của ôtô còn lại hư hỏng nặng.

Phần đầu ôtô hư hỏng sau va chạm.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế trong xe bị lật ra ngoài.

Lực lượng công an cơ sở cùng Cảnh sát giao thông sau đó đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.