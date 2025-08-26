Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cây xanh bật gốc, đè trúng hai ôtô tại ngã tư Hà Nội

  • Thứ ba, 26/8/2025 11:35 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng hai ôtô đang chạy trên phố Trần Phú.

Ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), sáng 26/8, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng nhiều nơi.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Cây xanh lớn đổ trúng ôtô, người trong xe may mắn không bị thương.

Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập. Cây đổ đè trúng hai ôtô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.

Bao so 5 Kajiki anh 2

Công ty Cây xanh Hà Nội khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ.
Bao so 5 Kajiki anh 3

CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác.

Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.

Dòng xe qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng, nhất là các phương tiện di chuyển từ phố Điện Biên Phủ sang phố Chu Văn An.

Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo các ngả đường khác.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

5 giờ trước

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

5 giờ trước

Bão số 5 giảm cấp

Do ảnh hưởng của bão, từ tối 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

15 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/cay-xanh-bat-goc-de-trung-2-o-to-tai-nga-tu-ha-noi-ar961886.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 5 Kajiki Hà Nội Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Hai Phong do lenh cam bien hinh anh

Hải Phòng dỡ lệnh cấm biển

17 phút trước 12:12 26/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Sau khi bão số 5 di chuyển sang trung Lào, thời tiết ổn định trở lại, TP Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu du lịch, hoạt động thủy sản, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng... hoạt động trở lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý