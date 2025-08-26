Cây xanh bật gốc, đè trúng hai ôtô tại ngã tư Hà Nội

Ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), sáng 26/8, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng nhiều nơi.
|
Cây xanh lớn đổ trúng ôtô, người trong xe may mắn không bị thương.
Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập. Cây đổ đè trúng hai ôtô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.
|
Công ty Cây xanh Hà Nội khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ.
|
CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác.
Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.
Dòng xe qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng, nhất là các phương tiện di chuyển từ phố Điện Biên Phủ sang phố Chu Văn An.
Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo các ngả đường khác.
