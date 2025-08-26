Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, vị trí lúc 13h ngày 26/8 khoảng 15,5–16,5°N; 123,5–124,5°E.
Trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành ATNĐ) trong khoảng ngày 27-28/8: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
