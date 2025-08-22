6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết có 6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế gồm Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga, Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề cập tại họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, diễn ra chiều 22/8.

Khối quân đội Liên Bang Nga tham gia tổng hợp luyện diễu binh tối 22/8.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết sự kiện 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 không chỉ có ý nghĩa với Nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa với Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

"Bộ Ngoại giao đã kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời một số đoàn quốc tế. Đến nay có 6 đoàn cấp cao tham dự gồm: Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga, Trung Quốc. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Bộ Ngoại giao đã nhận được sự khẳng định tham dự lễ kỷ niệm của hơn 20 đoàn đại diện chính Đảng của các nước. Cùng đó có 8 đoàn Bộ Quốc phòng các nước đồng ý tham dự.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cơ quan này mời một số phóng viên quốc tế đến dự, tác nghiệp về lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ.

"Chúng tôi tổ chức cho đoàn kiều bào tiêu biểu về dự đại lễ, trong số đó có khoảng 50 kiều bào đang tập luyện để tham gia diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. 80 năm, đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành.

Chúng tôi đã đến buổi tập luyện để thăm hỏi, động viên. 50 kiều bào đều chia sẻ rất vui mừng, tự hào khi được tham gia diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm là người dân Việt Nam dù đang sống xa Tổ quốc", Thứ trưởng nói.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam mời khoảng 100 đại biểu tham dự. Đến nay, công tác mời khách, tiếp đón đang được các cơ quan liên quan triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm và hoạt động diễu binh, diễu hành, lễ sơ duyệt tổ chức lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng ngày 28/8); lễ tổng duyệt tổ chức lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng ngày 31/8). Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9: 6h30: Rước đuốc truyền thống. 6h45: Nghi lễ chào cờ. 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành. 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc. Thành phần tham dự buổi lễ dự kiến khoảng 30.000 người, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành.