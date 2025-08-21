Hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình

- Hơn 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
- Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
- Trong đội hình có lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời Nga, Lào, Campuchia.
-
Khối Quần chúng và văn hóa, thể thao kết thúc buổi tổng hợp luyện
Khoảng 21h40, màn diễu hành của các Khối Quần chúng và Khối Văn hóa, thể thao qua đường Hùng Vương kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 1. Khối dừng lại trên đường, giao lưu và vẫy chào người dân.
Trong lễ diễu binh, diễu hành A80, có 13 khối quần chúng tham gia. Các khối này bao gồm đại diện của nhiều tầng lớp nhân dân như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ và kiều bào.
-
3 khối quân đội Nga, Lào, Campuchia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình
Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Lào, Campuchia và Nga theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Trước đó, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam trưa 20/8, với khoảng hơn 30 thành viên có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m. Sáng 16/8, 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào cũng đã di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sau đó đi tiếp ra Hà Nội chuẩn bị cho sự kiện. Ngày 15/8, quân đội Campuchia cũng đã có mặt tại thủ đô.
Hồi tháng 4 tại TP.HCM, các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đến Việt Nam tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Việt Linh.
-
Đoàn kỵ binh được chào đón, người dân tìm chú ngựa "Út Ngáo"
Sau màn tập luyện diễu binh qua đường Hùng Vương, đoàn kỵ binh trở về điểm tập kết trên phố Ngọc Hà. Tại đây, người dân háo hức tìm "Út Ngáo". Những người là fan chú ngựa này lập tức nhận ra "idol" đứng hàng 3, thứ 4 từ trái sang, với miệng luôn nhai và biểu cảm hài hước. Ảnh: Châu Sa, Trần Hiền.
-
14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần đầu tổng hợp luyện
Lễ diễu binh năm nay bên cạnh 43 khối đi bộ và 18 khối đứng, có 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia. Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại.
Trong đó, Khối xe Tăng thiết giáp gồm các phương tiện thiết giáp bánh xích và bánh lốp. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Một số vũ khí do Việt Nam nghiên cứu sản xuất như xe thiết giáp bộ binh XCB-01; XCB-02... cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh A80. Ảnh: Việt Linh.
-
Các khối diễu binh, diễu hành "đi giữa vòng tay nhân dân"
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành hướng về các tuyến phố trung tâm, “đi giữa vòng tay nhân dân”. Ảnh: Trang Nguyễn.
Lúc 20h30, Khối Nghi trượng với các xe mô phỏng xe nghi trượng hoàn thành quá trình luyện tập, về điểm tập kết trên phố Ngọc Hà. Họ là tập thể quần chúng, mặc các trang phục công, nông, binh, trí thức, học viên, sinh viên, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, dân tộc Bắc, Trung, Nam... cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước.
Trong buổi tập hợp luyện 21/8, các xe nghi trượng chưa được trang trí hoàn thiện, chỉ sử dụng xe quân dụng thông thường. Ảnh: Trần Hiền.
-
Các khối diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài
Những khung hình mãn nhãn từ trên cao khi từng đội hình sải bước đều tăm tắp qua lễ đài. Đây là thành quả từ nhiều tháng luyện tập nghiêm túc của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Trong lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành, ngoài 4 khối nghi trượng, có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (gồm 26 khối quân đội và 17 khối công an), các khối quân đội nước ngoài. Ảnh: Việt Linh.
-
Đúng 20h10, các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu chương trình tổng hợp luyện. Mở đầu, Khối Nghi trượng sải bước trên đường Hùng Vương, rước theo xe mô hình. Theo sau, Khối Hồng kỳ tượng trưng cho tinh thần cách mạng, sự đoàn kết và lòng yêu nước trang nghiêm tiến qua Quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, xe Quốc huy dẫn đầu đoàn nghi trượng, sau đó là xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Đi hết đường Hùng Vương, các xe Nghi trượng sẽ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong và về vị trí tập kết tại đường Ông Ích Khiêm.
-
Những lá cờ đỏ thắm tung bay trên Quảng trường Ba Đình, Tòa nhà Quốc hội
Gần 20h, các khối đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành đã vào vị trí sẵn sàng cho chương trình tổng hợp luyện. Ảnh: Đinh Hà.
-
Các đoàn diễu binh, diễu hành chỉnh đốn đội hình trước Quảng trường Ba Đình. Quốc kỳ, cờ Đảng tung bay dưới ánh đèn, tạo không khí hào hùng, trang nghiêm. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 28 độ C, không mưa. Ảnh: Việt Linh.
-
Chiến sĩ bắt tay, tặng bánh, sữa cho người dân
Tại điểm tập kết Công viên Bách Thảo và dọc phố Ngọc Hà, người dân hào hứng vẫy chào, đập tay và bắt tay giao lưu với các chiến sĩ. Nhóm bạn trẻ mang theo cả lightstick và quàng khăn cờ đỏ sao vàng, cổ vũ nhiệt tình khi các lực lượng hành quân qua. Đáp lại tình cảm đó, chiến sĩ mang bánh, sữa tặng lại người dân. Ảnh: Châu Sa.
-
Ăn bánh mì, lẩu chờ buổi tổng hợp luyện
19h, sau nhiều giờ chờ đợi đoàn diễu binh tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Thái Học, một số người dân dùng bữa tối, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh dự kiến diễn ra lúc 20h. Một số người ăn tại chỗ với xôi, bánh mì hoặc đồ ăn nhẹ. Một số khác lại chọn dừng chân tại quán lẩu, quán nhậu bên đường. Không ít gia đình có trẻ nhỏ đã chuẩn bị sẵn sữa hoặc cháo. Ảnh: Minh Chiến.
-
Đưa cún cưng đi xem diễu binh
Bà Lê Thanh Hiếu (54 tuổi, ngụ phố Ngọc Hà) cùng người thân đưa 3 chú cún cưng cùng hòa vào dòng người, chờ xem tổng hợp luyện diễu binh ngày 21/8. "Tôi vốn yêu động vật, đặc biệt là những chú chó trong nhà, nên dịp lễ lớn của đất nước, tôi cũng muốn các bé được cùng hòa chung không khí", bà nói. Bà Hiếu cho biết đã mua áo sắc đỏ cho cún cưng để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Trần Hiền.
-
Người dân mở loa, cùng chiến sĩ hòa ca "Việt Nam, Hồ Chí Minh"
19h, anh Quốc Đạt (chủ một quán cà phê và homestay trên đường Ngọc Hà) mở loa để chiến sĩ và nhân dân cùng hòa ca. Giọng hát vang cả đoạn đường, đồng thanh "Việt Nam, Hồ Chí Minh" khiến tất cả đều phấn khích.
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem diễu binh hoành tráng thế này, quá phấn khởi, quá hạnh phúc. Tôi còn chuẩn bị nước uống miễn phí để bên vỉa hè và cung cấp nhà vệ sinh miễn phí phục vụ nhân dân đến xem", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Châu Sa.
-
Các lực lượng giữ vững đội hình, chuẩn bị bước vào tổng hợp luyện
Gần 19h, các khối diễu binh, diễu hành tại Công viên Bách Thảo giữ vững đội hình, hành quân vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Càng gần khung giờ tổng hợp luyện chính thức, không khí trở nên sôi động hơn. Ảnh: Châu Sa, Trần Hiền.
-
7 hướng di chuyển của khối diễu binh, diễu hành về điểm tập kết
Sau khi qua lễ đài, hàng chục nghìn người và hàng trăm phương tiện sẽ tỏa ra 7 hướng chính để về các điểm tập kết gồm:
- SVĐ Quần Ngựa: Phần lớn khối đi bộ Quân đội, Công an
- Quảng trường Cách mạng Tháng Tám: Khối Nghi trượng và một phần khối đi bộ
- Công viên Thống Nhất: Một phần khối đi bộ
- Công viên Bách Thảo: Khối Kỵ binh và Cảnh sát cơ động
- SVĐ Hàng Đẫy: Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao
- Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng: Khối xe tăng, bánh xích
- Trường đua F1 (Mỹ Đình): Toàn bộ khối xe cơ giới bánh lốp. Ảnh: Việt Linh.
-
Lịch trình tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Lịch trình chi tiết như sau:
- Tổng hợp luyện lần 1: 20h ngày 21/8
- Tổng hợp luyện lần 2: 20h ngày 24/8
- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8
- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8
- Lễ kỷ niệm chính thức: 6h30 ngày 2/9. Ảnh: Việt Linh.
-
Quy mô tổng hợp luyện tương đương lễ kỷ niệm chính thức
20h tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), dự kiến có khoảng 40.000 người tham dự.
Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP Hà Nội.
Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm sân bãi, đường băng, vạch kẻ đường duyệt, đánh dấu vị trí các khối; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hệ thống âm thanh, loa đài, ánh sáng. Lực lượng hậu cần, kỹ thuật bảo đảm ăn, uống, bố trí nhà vệ sinh, lều cấp cứu; bảo đảm phương tiện đưa, đón đoàn các nước theo kế hoạch… Ảnh: Việt Linh.