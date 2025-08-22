Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Góc máy trên cao màn luyện diễu binh của 40.000 người cùng xe, pháo

  • Thứ sáu, 22/8/2025 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ trên cao, khung cảnh buổi tổng hợp luyện chuẩn bị mừng đại lễ 2/9 diễn ra hoành tráng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 40.000 người cùng các khí tài hiện đại.

hop luyen dieu binh 2/9 anh 1

Hơn 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

hop luyen dieu binh 2/9 anh 2

Từ trên cao, hình ảnh các khối diễu binh của lực lượng Quân đội Nhân dân thể hiện sự hùng tráng, động tác dứt khoát, thống nhất. Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 3

Lễ diễu binh năm nay bên cạnh 43 khối đi bộ và 18 khối đứng là 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia. Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 4

Khối xe Tăng thiết giáp gồm các phương tiện thiết giáp bánh xích và bánh lốp. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Một số vũ khí do Việt Nam nghiên cứu sản xuất như xe thiết giáp bộ binh XCB-01; XCB-02... cũng xuất hiện tại lễ diễu binh A80.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 5

Đội hình Công an nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài, dẫn đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 6

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe chống khủng bố được trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển khu vực ngập nước sâu.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 7

Những khung hình mãn nhãn từ trên cao khi từng đội hình sải bước qua lễ đài. Đây là thành quả từ nhiều tháng luyện tập nghiêm túc của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80.
hop luyen dieu binh 2/9 anh 8

Các khối quần chúng nhân dân như Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Nghệ sĩ... cũng thể hiện những màn diễu hành đều và đẹp. Theo dự kiến, Quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục chứng kiến buổi Tổng hợp luyện (20h ngày 24/8); Sơ duyệt (20h ngày 27/8); Tổng duyệt (6h30 ngày 30/8); Lễ kỷ niệm chính thức (6h30 ngày 2/9).
Ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng luyện bay trên bầu trời Hà Nội Trưa 21/8, biên đội máy bay tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.

Đêm hợp luyện khí thế trên Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, trong tiếng nhạc lễ rộn rã và sự reo hò cổ vũ của người dân, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng trong buổi tổng hợp luyện lần đầu cho đại lễ 2/9.

9 giờ trước

Cận cảnh quân đội Nga, Lào và Campuchia hợp luyện diễu binh 2/9

Trong quân phục ngay ngắn, hàng ngũ nghiêm trang, các khối quân đội Nga, Lào và Campuchia sải bước trên đường phố Hà Nội, tạo điểm nhấn cho buổi tổng hợp luyện.

3 giờ trước

Hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua Quảng trường Ba Đình rồi chia thành nhiều hướng ở trung tâm Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.

12 giờ trước

Duy Hiệu

hợp luyện diễu binh 2/9 Hà Nội 2/9 diễu binh diễu hành Ba Đình A80 Hà Nội

Cùng chuyên mục

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý