Góc máy trên cao màn luyện diễu binh của 40.000 người cùng xe, pháo

Hơn 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Từ trên cao, hình ảnh các khối diễu binh của lực lượng Quân đội Nhân dân thể hiện sự hùng tráng, động tác dứt khoát, thống nhất. Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Lễ diễu binh năm nay bên cạnh 43 khối đi bộ và 18 khối đứng là 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia. Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại.
Khối xe Tăng thiết giáp gồm các phương tiện thiết giáp bánh xích và bánh lốp. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Một số vũ khí do Việt Nam nghiên cứu sản xuất như xe thiết giáp bộ binh XCB-01; XCB-02... cũng xuất hiện tại lễ diễu binh A80.
Đội hình Công an nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài, dẫn đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn.
Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe chống khủng bố được trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển khu vực ngập nước sâu.
Những khung hình mãn nhãn từ trên cao khi từng đội hình sải bước qua lễ đài. Đây là thành quả từ nhiều tháng luyện tập nghiêm túc của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80.
Các khối quần chúng nhân dân như Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Nghệ sĩ... cũng thể hiện những màn diễu hành đều và đẹp. Theo dự kiến, Quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục chứng kiến buổi Tổng hợp luyện (20h ngày 24/8); Sơ duyệt (20h ngày 27/8); Tổng duyệt (6h30 ngày 30/8); Lễ kỷ niệm chính thức (6h30 ngày 2/9).