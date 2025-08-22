Góc máy trên cao màn luyện diễu binh của 40.000 người cùng xe, pháo

Từ trên cao, hình ảnh các khối diễu binh của lực lượng Quân đội Nhân dân thể hiện sự hùng tráng, động tác dứt khoát, thống nhất. Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.