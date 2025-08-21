Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực thăng, máy bay Casa luyện bay trên Quảng trường Ba Đình

  • Thứ năm, 21/8/2025 12:16 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sáng 21/8, biên đội máy bay tập luyện tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

So duyet A80 anh 1

Khoảng 11h ngày 21/8, biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa... tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.
So duyet A80 anh 2

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng sự kiện trọng đại này.
So duyet A80 anh 3

Nhiều người dân và du khách đã chờ sẵn trên tầng thượng của một khách sạn ở đường Thanh Niên để xem màn trình diễn trên không.
So duyet A80 anh 4So duyet A80 anh 5

Biên đội trực thăng bay qua cầu Long Biên.

So duyet A80 anh 6

Trong ngày luyện bay, thời tiết Hà Nội khoảng 26 độ C, trời mù.
So duyet A80 anh 7

Đây là lần đầu tiên phi đội bay luyện tập tại trung tâm thủ đô Hà Nội và Quảng trường Ba Đình sau thời gian tập luyện ở ngoại ô. Máy bay bay qua tượng đài Lenin.

So duyet A80 anh 8

Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 có kích thước: chiều dài hơn 24 m, sải cánh xấp xỉ 26 m và chiều cao khoảng 8,6 m. Về tải trọng, C-295 có thể chuyên chở tối đa khoảng 71 người, hoặc linh hoạt chuyển đổi để chở lính dù và hàng hóa với khối lượng gần 9 tấn.
So duyet A80 anh 9So duyet A80 anh 10So duyet A80 anh 11So duyet A80 anh 12

Biên đội trực thăng lần lượt bay qua các công trình biểu tượng của thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Toà nhà Quốc hội, Tượng đài Bắc Sơn.

So duyet A80 anh 13

Biên đội trực thăng bay qua Tòa nhà Quốc hội.

So duyet A80 anh 14

Nhiều công tác chuẩn bị đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để chào mừng đại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
So duyet A80 anh 15

Nhiều người dân và du khách thích thú, reo hò khi máy bay, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.

So duyet A80 anh 16

Các máy bay, trực thăng cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

