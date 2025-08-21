Trực thăng, máy bay Casa luyện bay trên Quảng trường Ba Đình

|
Khoảng 11h ngày 21/8, biên đội máy bay bao gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa... tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.
|
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng sự kiện trọng đại này.
|
Nhiều người dân và du khách đã chờ sẵn trên tầng thượng của một khách sạn ở đường Thanh Niên để xem màn trình diễn trên không.
Biên đội trực thăng bay qua cầu Long Biên.
|
Trong ngày luyện bay, thời tiết Hà Nội khoảng 26 độ C, trời mù.
|
Đây là lần đầu tiên phi đội bay luyện tập tại trung tâm thủ đô Hà Nội và Quảng trường Ba Đình sau thời gian tập luyện ở ngoại ô. Máy bay bay qua tượng đài Lenin.
|
Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 có kích thước: chiều dài hơn 24 m, sải cánh xấp xỉ 26 m và chiều cao khoảng 8,6 m. Về tải trọng, C-295 có thể chuyên chở tối đa khoảng 71 người, hoặc linh hoạt chuyển đổi để chở lính dù và hàng hóa với khối lượng gần 9 tấn.
Biên đội trực thăng lần lượt bay qua các công trình biểu tượng của thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Toà nhà Quốc hội, Tượng đài Bắc Sơn.
|
Biên đội trực thăng bay qua Tòa nhà Quốc hội.
|
Nhiều công tác chuẩn bị đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để chào mừng đại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
|
Nhiều người dân và du khách thích thú, reo hò khi máy bay, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.
|
Các máy bay, trực thăng cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).