Cận cảnh dàn pháo lễ sẵn sàng tập luyện chuẩn bị cho đại lễ 2/9

Sáng 20/8, tại khu vực cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ được tập trung tại đây, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đây là những khẩu pháo lễ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh), được di chuyển về sân vận động Mỹ Đình trong đêm qua. Từ nhiều tháng nay, đội pháo lễ luyện tập từ giữa tháng 5 tại ngoại thành Hà Nội.
Bất chấp thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 với niềm tự hào sâu sắc được thực hiện nhiệm vụ trong ngày đại lễ của đất nước, đã xác định ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, thi đua hiệp đồng lập công tập thể, hoàn thành tốt nhất các nội dung.
15 khẩu pháo được bố trí dọc bên ngoài khu vực sân thi đấu. Đây là vị trí rộng rãi, thông thoáng, có tầm nhìn đẹp, trang nghiêm, phù hợp để phục vụ người dân, du khách tham quan nhân dịp lễ Quốc khánh. Ngay trong buổi sáng 20/8, các chiến sĩ bắt tay vào công việc dán quốc kỳ lên thân nòng pháo, lau dọn, lắp đặt các trang thiết bị, điểm đặt pháo.
Mỗi khẩu pháo 105 mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.
Các chiến sĩ được tuyển chọn trong Lữ đoàn, cao khoảng 1,75 m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Chiến sĩ trong đội pháo lễ phải bản lĩnh, tập trung cao, khi bắn phải thống nhất, động tác đều, đẹp trên nền nhạc Quốc thiều trong khoảng thời gian quy định.
Các loại pháo lễ có yêu cầu cao về chất lượng, tình trạng kỹ thuật, đồng thời phải đảm bảo tính đồng bộ từ màu sơn, quân cụ, trang cụ, kính ngắm đến từng chi tiết phụ tùng.
Từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn đã thực hiện 9 nhiệm vụ bắn pháo lễ. Trong đó, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã thực hiện 4 nhiệm vụ, các nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Nghi lễ bắn 21 phát pháo lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, là nghi lễ chào mừng cao nhất dành cho người đứng đầu một đất nước.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.