Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần 3

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025).
Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.
Dẫn đầu dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành là các xe tăng chiến đấu T54B cải tiến được trang bị pháo rãnh xoắn 100 mm, súng máy phòng không 12 li 7, súng PKT 7,62 mm và kíp xe 4 người, tăng sức mạnh trên chiến trường.
Khối xe, pháo quân sự thành thục ghép đội hình; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.
Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm chào nghi lễ trên chiếc xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.
Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... cùng các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...
Buổi tổng hợp luyện lần 3 có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy
Tại buổi tổng hợp luyện, các khối xe mô hình Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lực lượng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc, Công binh, Hóa học, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng... cùng các khối của lực lượng Công an và các khối quần chúng thực hiện diễu duyệt hùng tráng, uy nghiêm.
Sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud B gây ấn tượng mạnh với nhiều người.
59 khối diễu hành gồm các khối diễu binh quân sự, khối diễu binh công an, xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Ngoài ra còn có sự tham gia của 17 khối đứng.
Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đi qua lễ đài.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội; trong đó diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.
Các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong đội hình xe hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam.
Phút giây nghỉ ngơi của khối diễu binh Nữ quân nhạc.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế tham dự và tặng quà động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện.