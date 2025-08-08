Toàn cảnh khán đài trên quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ 2/9

|
Trong chuỗi nhiều hoạt động trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lễ diễu binh, diễu hành là một trong những hoạt động thu hút bậc nhất, với quy mô của đoàn diễu hành lên đến hàng chục nghìn người. Trục đường Hùng Vương, phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn là nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự.
|
Tại khu vực sát đường Độc Lập, một khán đài lớn được dựng lên, mặt khán đài hướng về phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Khán đài này có sức chứa lên đến 30.000 chỗ ngồi cùng hệ thống 4 màn hình LED lớn được lắp đặt bao quanh, đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho các đại biểu.
|
Một hệ thống màn hình LED lớn cùng sân khấu đang được dựng lên ở phía trái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Hệ thống giàn giáo chịu lực được lắp thành kết cấu lên tới 5 tầng vững chắc.
|
Hệ thống hàng rào bằng banner cao khoảng 3 m đã được dựng dọc tuyến đường Độc Lập, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
|
Trên công trường, hàng trăm tấn thiết bị và vật liệu được tập kết đảm bảo thi công thông suốt.
|
Hàng trăm cán bộ, công nhân tại công trường Quảng trường Ba Đình làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, bất chấp thời tiết nắng gắt suốt nhiều ngày qua tại Hà Nội. Bà Lê Thị Đào (48 tuổi, Hòa Bình) chia sẻ: “Dù đã đi thăm lăng Bác nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm việc tại lăng Bác, tôi rất phấn khởi. Mọi người trong công trường sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành kịp tiến độ”.
|
Dù không gian bên ngoài lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được chỉnh trang chuẩn bị cho đại lễ, ngay từ sớm, nhiều người dân tấp nập đến khu vực này để chụp ảnh. "Không khí ở đây rất vui, tôi và con gái có mong muốn được chụp một bộ ảnh thật đẹp để kỷ niệm ngày đại lễ của dân tộc", chị Nguyễn Hương Thảo (32 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ.