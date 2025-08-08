Toàn cảnh khán đài trên quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ 2/9

Hàng trăm cán bộ, công nhân tại công trường Quảng trường Ba Đình làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, bất chấp thời tiết nắng gắt suốt nhiều ngày qua tại Hà Nội. Bà Lê Thị Đào (48 tuổi, Hòa Bình) chia sẻ: “Dù đã đi thăm lăng Bác nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được làm việc tại lăng Bác, tôi rất phấn khởi. Mọi người trong công trường sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành kịp tiến độ”.