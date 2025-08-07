Ngắm dàn khí tài Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa tham gia diễu binh

|
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bên cạnh hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh gồm 18 khối đứng, 44 khối đi thì còn sự góp mặt của nhiều khí tài hiện đại thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, gồm 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an.
|
Dẫn đầu dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành là các xe tăng chiến đấu T54B cải tiến được trang bị pháo rãnh xoắn 100 mm, súng máy phòng không 12 li 7, súng PKT 7,62 mm và kíp xe 4 người, tăng sức mạnh trên chiến trường.
|
Xe tăng chiến đấu hiện đại T90s của Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Xe tăng T90S trang bị pháo 125 mm, có khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo, kíp chiến đấu với quân phục thế hệ mới.
|
Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 và pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Binh chủng Pháo binh.
|
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Đây là phương tiện bọc thép bánh xích đầu tiên được Việt Nam nghiên cứu và chế tạo trong nước, xe có hình dáng bên ngoài gần giống với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô, tuy nhiên kích thước lớn hơn và khả năng bảo vệ được nâng cao.
|
Xe thiết giáp chở quân XTC-02 với màu sơn mới.
|
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tự chủ nghiên cứu, sản xuất.
|
Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển.
|
Các tên lửa S-125VT đã được quân đội Việt Nam hiện đại hóa. Hệ thống tên lửa sau khi được nâng cấp có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.
|
Sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud B gây ấn tượng mạnh với nhiều người yêu quân sự.
|
Xe chỉ huy của hệ thống phòng không tầm ngắn và trung SPYDER của binh chủng Phòng không Không quân tham gia buổi diễu binh diễu hành.
|
Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.
|
Bên cạnh những khí tài hiện đại của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều xe bọc thép chống đạn, xe đặc chủng tác chiến lội nước trang bị cho lực lượng Công an cũng gây ấn tượng mạnh với người xem trong các buổi tổng hợp luyện diễu binh 80 năm Quốc khánh.
|
Đội hình môtô hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam.
|
Dàn Chevrolet Suburban bọc thép, kính chống đạn có khả năng chống các loại đạn từ súng ngắn, được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ.
|
Các xe bọc thép chống đạn trang bị cho cảnh sát đặc nhiệm có thể vượt chướng ngại vật, di chuyển nơi ngập nước sâu.
|
Xe chống được nhiều loại đạn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.
|
Dàn xe chống bạo loạn của Bộ Công an đồng loạt xuất hiện, thể hiện khả năng cơ động, ứng phó tình huống phức tạp.
|
Dàn xe đặc chủng lội nước thuộc chủng loại bán quân sự, cấu tạo từ thép đặc chủng, hoạt động trên mọi địa hình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như phòng chống bạo loạn, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
|
Khối xe phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn gồm xe chỉ huy điều hành tại hiện trường, xe chữa cháy tiêu chuẩn, bố trí téc nước 4.000 lít, téc bọt 200 lít, máy bơm công suất lớn; xe thang vươn được độ cao 32 m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.