Ngắm dàn khí tài Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa tham gia diễu binh

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Đây là phương tiện bọc thép bánh xích đầu tiên được Việt Nam nghiên cứu và chế tạo trong nước, xe có hình dáng bên ngoài gần giống với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô, tuy nhiên kích thước lớn hơn và khả năng bảo vệ được nâng cao.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.