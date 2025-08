40 máy bay cùng tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa tham gia diễu binh A80

Sáng 5/8, sau buổi hợp luyện lần 2, Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong khi đó, lực lượng hải quân, gồm tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng đã tổ chức hợp luyện lần 3, bảo đảm cự ly, tốc độ, đội hình.

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng biểu dương cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, các khối nữ đã rất nỗ lực cố gắng, tập trung luyện tập bảo đảm chất lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân cách mạng.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng biểu dương cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Thời gian tới, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời rút kinh nghiệm qua thực hiện nhiệm vụ A70, A50, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ A80. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vinh dự cho bộ đội. Trước mắt, chuẩn bị tốt cho buổi tổng hợp luyện tiếp theo và các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, quán triệt bộ đội luôn giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nhất là khi tiếp xúc với nhân dân, với báo chí, với người nước ngoài.

Cùng với đó, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất và phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, để góp phần có sản phẩm truyền hình tương xứng với quy mô, tầm vóc sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng giao nhiệm vụ cho một số cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết bị và vận hành hệ thống âm thanh; dự kiến đại biểu khách mời; công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đưa đón đại biểu dự lễ kỷ niệm...

Phát biểu kết luận giao ban, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm những nội dung đã chỉ ra tại buổi tổng hợp luyện sáng nay; đồng thời yêu cầu tiếp tục tổ chức huấn luyện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, nhất là lực lượng Không quân, Hải quân tổ chức hợp luyện ghép đội hình theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống vũ khí, khí tài tham gia luyện tập và hợp luyện; quan tâm bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, chú ý công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống say nắng, say nóng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa lưu ý công tác tổ chức phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và TP Hà Nội trong bảo đảm giao thông, cơ động lực lượng; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đón đoàn quân đội các nước đến tham gia diễu binh, diễu hành bảo đảm trọng thị, đúng thông lệ quốc tế.

