Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9

  • Thứ bảy, 16/8/2025 14:29 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Hơn 16.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã cùng nhau diễu binh trong buổi tổng hợp luyện lần 4, chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2/9.

Tong hop luyen lan 4 anh 1

Sáng 16/8, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 4, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Tong hop luyen lan 4 anh 2

Chủ trì kiểm tra buổi tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Quốc phòng), Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Công an; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Tong hop luyen lan 4 anh 3

Đây là lần thứ 4 các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tổng hợp luyện. Tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Tong hop luyen lan 4 anh 4

Bất chấp thời tiết mưa lớn vào buổi sáng,các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Tong hop luyen lan 4 anh 5

Vẻ đẹp rạng rỡ của những nữ chiến sĩ khối quân nhạc.
Tong hop luyen lan 4 anh 6Tong hop luyen lan 4 anh 7Tong hop luyen lan 4 anh 8Tong hop luyen lan 4 anh 9

Những nhịp chân hào hùng của hơn 16.000 cán bộ chiến sĩ tham gia buổi tổng hợp luyện.

Tong hop luyen lan 4 anh 10Tong hop luyen lan 4 anh 11Tong hop luyen lan 4 anh 12Tong hop luyen lan 4 anh 13

Vẻ hùng tráng, uy nghiêm của các khối nam chiến sĩ khi tiến vào lễ đài.

Tong hop luyen lan 4 anh 14Tong hop luyen lan 4 anh 15Tong hop luyen lan 4 anh 16Tong hop luyen lan 4 anh 17

Khuôn mặt tươi tắn cùng bước chân đều tăm tắp của những nữ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong buổi tổng hợp luyện.

Tong hop luyen lan 4 anh 18

Đây là buổi tổng hợp luyện cuối cùng của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 trước khi tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

