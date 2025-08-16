Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện diễu binh 2/9

Phát biểu chỉ đạo sau buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng: “Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ... Nếu vào ngày Quốc khánh - ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại”.