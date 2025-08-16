Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện diễu binh 2/9

|
Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 4 các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam với sự tham gia của hơn 16.000 người.
|
Tham dự và chủ trì kiểm tra buổi tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
|
Cùng tham dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam); Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; đại diện Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
|
Cơn mưa lớn suốt buổi sáng 16/8 khiến điều kiện hợp luyện trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn duy trì được tinh thần tập luyện tốt.
|
Phát biểu chỉ đạo sau buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng: “Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ... Nếu vào ngày Quốc khánh - ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại”.
|
Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa.
|
“Tôi rất thán phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh. Có trường hợp cả cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.
|
Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc và có lời khen gửi đến khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an.
|
“Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một... Chúng ta đã cố gắng, rất mong thời gian còn lại chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý và động viên các lực lượng.