Buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa tầm tã

  • Thứ bảy, 16/8/2025 11:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơn mưa lớn sáng 16/8 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) không làm chùn bước những chiến sĩ thực hiện tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

tap luyen dieu binh 2/9 anh 1

Sáng 16/8, hơn 16.000 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Đây là lần tổng hợp luyện thứ 4.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 2

Mưa lớn kéo dài khiến điều kiện hợp luyện trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần của những chiến sĩ vẫn rất tốt. Hình ảnh một nữ chiến sĩ thuộc khối diễu binh Nữ Quân y.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 3

Khối đứng Nam Dân quân tự vệ thực hiện đứng nghiêm suốt gần 2 giờ tổng hợp luyện, trong có đó gần nửa giờ đứng dưới mưa.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 4

Những chiến sĩ thuộc khối Nam Sĩ quan Tác chiến điện tử hát ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng dưới cơn mưa lớn ở thao trường Miếu Môn.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 5

Nam chiến sĩ thuộc khối đứng An ninh nhân dân đứng nghiêm dưới cơn mưa nặng hạt.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 6

Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 7

Những nữ chiến sĩ thuộc khối Quân y tươi tắn.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 8

Chiến sĩ thuộc đội nghi lễ nghiêm trang dưới cơn mưa tầm tã.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 9

Dẫn đầu dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành là các xe tăng chiến đấu T54B cải tiến được trang bị pháo rãnh xoắn 100 mm, súng máy phòng không 12 ly 7, súng PKT 7,62 mm và kíp xe 4 người, tăng sức mạnh trên chiến trường.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 10

Dự và chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành...
tap luyen dieu binh 2/9 anh 11

Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.
tap luyen dieu binh 2/9 anh 12

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội; trong đó diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.
Duy Hiệu

tập luyện diễu binh 2/9 Hà Nội diễu binh diễu hành A80 2/9 hợp luyện

