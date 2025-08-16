Buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa tầm tã

|
Sáng 16/8, hơn 16.000 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Đây là lần tổng hợp luyện thứ 4.
Mưa lớn kéo dài khiến điều kiện hợp luyện trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần của những chiến sĩ vẫn rất tốt. Hình ảnh một nữ chiến sĩ thuộc khối diễu binh Nữ Quân y.
Khối đứng Nam Dân quân tự vệ thực hiện đứng nghiêm suốt gần 2 giờ tổng hợp luyện, trong có đó gần nửa giờ đứng dưới mưa.
Những chiến sĩ thuộc khối Nam Sĩ quan Tác chiến điện tử hát ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng dưới cơn mưa lớn ở thao trường Miếu Môn.
Nam chiến sĩ thuộc khối đứng An ninh nhân dân đứng nghiêm dưới cơn mưa nặng hạt.
Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.
Những nữ chiến sĩ thuộc khối Quân y tươi tắn.
Chiến sĩ thuộc đội nghi lễ nghiêm trang dưới cơn mưa tầm tã.
Dẫn đầu dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành là các xe tăng chiến đấu T54B cải tiến được trang bị pháo rãnh xoắn 100 mm, súng máy phòng không 12 ly 7, súng PKT 7,62 mm và kíp xe 4 người, tăng sức mạnh trên chiến trường.
Dự và chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành...
Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội; trong đó diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.