Quân đội nhân dân Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh

Hôm nay (15/8), đoàn cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào sẽ sang Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, quân đội Lào cử đoàn cán bộ chiến sĩ tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam – minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quân đội, hai dân tộc anh em.

Dưới cái nắng gần 40°C, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 279, Quân đội nhân dân Lào vẫn hăng say luyện tập ngoài thao trường. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, gương mặt ai cũng rám nắng vì tập luyện ngoài trời suốt nhiều giờ liền, nhưng tất cả đều toát lên niềm vinh dự, tập trung cao độ, không ai lơ là hay chùn bước.

Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”… tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, xúc động và tràn đầy tinh thần đoàn kết. Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thiếu tướng Kongthong Sokhavong, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

Lần đầu tham gia luyện tập, Thiếu tá Phouthavong Manothham cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được lựa chọn, nhưng cũng áp lực bởi trọng trách làm khối trưởng khối diễu binh của Quân đội nhân dân Lào.

“Tôi đã quen với điều lệnh đội ngũ nhưng là khối trưởng, là người đi đầu nên luôn phải cố gắng tập luyện rất nhiều để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, kể cả những ngày nắng gắt hay mưa, chúng tôi vẫn nỗ lực tập luyện, không bỏ một ngày nào. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó”, anh nói.

Trong số hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của khối diễu binh Quân đội Lào tham gia dịp này, có người từng dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Liên bang Nga, nhưng cũng có nhiều người lần đầu diễu binh.

Thiếu tướng Kongthong Sokhavong, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, chia sẻ: “Đợt tập luyện này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết nắng gắt, đôi khi có mưa do hiện tại ở Lào là mùa mưa. Thêm vào đó, một số anh em mới tham gia lần đầu. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm cao, chúng tôi luôn động viên nhau không lùi bước, dành thời gian tập luyện tốt nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho đợt kỷ niệm sắp tới”.

Thiếu tá Phouthavong Manothham, Khối trưởng khối diễu binh của Quân đội nhân dân Lào.

Lào là một trong những quốc gia cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tại Hà Nội. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trên cả phương diện chính trị, ngoại giao và quốc phòng, thể hiện sự ủng hộ của Lào đối với Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc trọng đại.

Thiếu tướng Kongthong Sokhavong khẳng định: “Với lòng quyết tâm cao, anh em trong đơn vị đều cảm thấy vui mừng, hãnh diện và tích cực tập luyện. Có thể nói, khối diễu binh của chúng tôi đã sẵn sàng tham gia diễu binh tại Việt Nam nhân dịp trọng đại này”.

Hình ảnh lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Lào sánh vai cùng lực lượng vũ trang Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ trở thành dấu ấn đẹp, minh chứng sống động cho tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt – Lào luôn bền chặt, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Một số hình ảnh tập luyện của Khối diễu binh Quân đội Lào trước khi sang Việt Nam: