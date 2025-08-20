Đẩy sớm thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện 21/8

Công an TP. Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ảnh minh họa.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9.

Ban Tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 lúc 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8; Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8.

Thực hiện kế hoạch, ngày 21/8 Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP. Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước).

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông thực hiện theo nội dung trước đó.

Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện có thể điều chỉnh để phù hợp với chương trình. Đề nghị Nhân dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trước khi tham gia giao thông.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình phù hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; chủ động di chuyển, phòng ngừa ùn tắc giao thông.