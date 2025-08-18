Thông tin mới nhất về Lễ diễu binh, diễu hành (A80)

Ngày 18/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Ngày 18/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu: Về triển khai kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại kiểm tra tổng hợp luyện ngày 16/8, Tổ công tác Đảng, công tác chính trị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản chi tiết chương trình phát sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Bổ sung, hoàn chỉnh nội dung thuyết minh các khối, các đồng chí đọc thuyết minh tích cực luyện đọc bảo đảm to, rõ, thể hiện hào khí, tự hào dân tộc.

Các đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện, khắc phục triệt để những hạn chế đã chỉ ra, nhất là về dóng, giữ hàng ngang, hàng dọc, đánh mặt, chuyển bước tiếp lệnh; động tác nâng súng của khối CKC, động tác đánh mặt chào của khối xe pháo; lực lượng không quân, pháo lễ huấn luyện theo kế hoạch; lực lượng diễu binh trên biển kết thúc huấn luyện cơ động về đơn vị bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Làm tốt công tác chuẩn bị tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng hợp luyện ngày 21/8 và sơ, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các đơn vị tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội, tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an thành phố Hà Nội.

Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm sân bãi, đường băng, vạch kẻ đường duyệt, đánh dấu vị trí các khối; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hệ thống âm thanh, loa đài, ánh sáng.

Tổ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật chỉ đạo bảo đảm ăn, uống, bố trí nhà vệ sinh, lều cấp cứu say nắng, say nóng phục vụ luyện tập; bảo đảm phương tiện đưa, đón đoàn các nước theo kế hoạch...

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lắp đặt đài lửa, vận hành thử; Tiểu ban Diễu binh, diễu hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Làm tốt công tác chuẩn bị, đón và bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, luyện tập cho các đoàn quân đội nước ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ A80...

Phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2977/QĐ - BVHTTDL về việc phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/BCĐTW ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 về việc phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;… Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Theo đó, chương trình lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025 sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ "Rước đuốc truyền thống"; Lễ Chào cờ; Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe. pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật;…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ VHTTDL yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà động viên các khối tham gia tổng hợp luyện.

Gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thốn vũ khí, khí tài hiện đại tham gia diễu binh, diễu hành

Trước đó, sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc.

Đối với khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an, Đại tướng Phan Văn Giang nhận xét “đi rất tốt, rất đều”, đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, để từng bước đi trở nên mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn.

Cho biết đây là lần đầu tiên có lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tham gia diễu binh, với các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm chỉ còn hơn hai tuần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân cụ thể; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tất cả các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, cho đất nước và mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Lịch trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần 4 Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm trang thiết bị, xe pháo, khí tài hiện đại tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.