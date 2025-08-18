Tiếng khẩu quyết vang trên thao trường tổng hợp luyện A80

|
Cận kề ngày 2/9, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).
|
Khối Nam chiến sĩ Phòng hóa với bộ trang phục mới, thể hiện sự quyết tâm khi đi qua lễ đài.
|
Đây là lần thứ 4 các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tổng hợp luyện. Buổi lễ gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
|
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động bước đi qua lễ đài. Những bước đi mạnh mẽ, đồng đều, ánh mắt quyết liệt và vững vàng, cùng động tác chào khi ngang qua lễ đài đều toát lên sự chuẩn xác và kỷ luật.
|
Khoảnh khắc các khối diễu binh hô vang để chuyển bước tiếp lệnh, từ đi đều sang đi nghiêm, nhìn bên phải chào, thôi chào...
|
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội; trong đó diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.
|
Khuôn mặt quyết tâm cùng bước chân đều tăm tắp của những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong buổi tổng hợp luyện.
|
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam khoe sắc trong trang phục truyền thống đa dạng, mỗi gam màu phản chiếu một nét văn hóa đặc trưng, gợi nhắc những câu chuyện từ núi rừng, đồng bằng đến biển cả.
|
Vẻ hùng tráng, uy nghiêm của các khối nam chiến sĩ khi tiến vào lễ đài.
|
Bất chấp thời tiết mưa lớn vào buổi sáng, các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.
|
Bên cạnh hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh thì còn sự góp mặt của nhiều khí tài hiện đại thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, gồm 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.