Đêm hợp luyện khí thế trên Quảng trường Ba Đình

Trong số các khối diễu binh quốc tế, lực lượng Quân đội Liên bang Nga luôn là một trong những đoàn khách mời thu hút nhiều sự chú ý. Sự xuất hiện 30 quân nhân Nga tại Quảng trường Ba Đình thường nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân Việt Nam, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh.