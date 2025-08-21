Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đêm hợp luyện khí thế trên Quảng trường Ba Đình

  • Thứ năm, 21/8/2025 22:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 21/8, trong tiếng nhạc lễ rộn rã và sự reo hò cổ vũ của người dân, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng trong buổi tổng hợp luyện lần đầu cho đại lễ 2/9.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 1

Buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, quy mô tương đương ngày lễ chính thức. Tham gia có đầy đủ các lực lượng: khối diễu hành bộ binh, khối đứng, đội hình xe pháo cơ giới cùng các lực lượng bảo đảm và phục vụ.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 2

Khối nữ quân nhạc tỏa sáng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ trong nhịp bước diễu hành.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 3dieu binh dieu hanh 2/9 anh 4dieu binh dieu hanh 2/9 anh 5dieu binh dieu hanh 2/9 anh 6

Khối tăng - thiết giáp với lực lượng xe tăng, xe bọc thép hiện đại tiến qua lễ đài. Những đoàn xe nối nhau, di chuyển trong đêm với đội hình chỉnh tề, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 7dieu binh dieu hanh 2/9 anh 8

Khối xe pháo Công an - Quân sự là một trong những lực lượng cơ giới quan trọng trong buổi diễu binh, diễu hành. Đây là lực lượng được trang bị nhiều loại phương tiện đặc chủng hiện đại, phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự cũng như nhiệm vụ quốc phòng.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 9

Trong số các khối diễu binh quốc tế, lực lượng Quân đội Liên bang Nga luôn là một trong những đoàn khách mời thu hút nhiều sự chú ý. Sự xuất hiện 30 quân nhân Nga tại Quảng trường Ba Đình thường nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người dân Việt Nam, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 10

Hình ảnh khối Quân đội nhân dân Lào sải bước gây ấn tượng mạnh với đội ngũ trang nghiêm, bước chân đều tăm tắp.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 11

Đội hình chỉnh tề, đồng đều từ trang phục đến nhịp bước, tạo nên hình ảnh trang nghiêm của lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia trong lễ tổng hợp luyện đêm 21/8.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 12dieu binh dieu hanh 2/9 anh 13dieu binh dieu hanh 2/9 anh 14dieu binh dieu hanh 2/9 anh 15

Các khối diễu binh tiến qua những con phố trung tâm Hà Nội trong không khí trang nghiêm mà rộn rã, được bao quanh bởi vòng tay reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 16

Các khối diễu binh của lực lượng Công an nhân dân tiến bước trong đội hình hùng tráng, hàng ngũ chỉnh tề, bước chân mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và uy nghiêm của lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 17

Kỵ binh xuất hiện trên phố Ngọc Hà trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Giữa dàn ngựa đồng đều, khán giả đặc biệt háo hức tìm “út Ngáo” - chú ngựa quen thuộc và nổi tiếng.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 18

Hai bên đường, tiếng reo hò vang lên không ngớt, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc những chiến mã sải bước uy nghi trong đội hình.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 19

Từng bước chân dứt khoát, nhịp trống hào hùng hòa cùng tiếng hô vang tự hào, tạo nên bức tranh sôi động trong đêm hợp luyện lần đầu.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 20dieu binh dieu hanh 2/9 anh 21dieu binh dieu hanh 2/9 anh 22dieu binh dieu hanh 2/9 anh 23

Trong sắc đỏ rực trời của cờ đỏ sao vàng và ánh sáng rực rỡ bao trùm phố phường, từng khối diễu binh của các lực lượng sĩ quan, công an, quân đội hiên ngang bước qua. Tiếng reo hò vang dội hai bên đường hòa cùng hàng nghìn chiếc điện thoại giơ cao, ghi lại những khoảnh khắc đầy khí thế và tự hào, khi đội hình hùng tráng đi trong vòng tay nhân dân.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 24

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - xuất hiện trong đội hình diễu binh với bước chân mạnh mẽ, đều tắp.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 25

Khối nữ Cảnh sát giao thông xuất hiện nổi bật trong sắc vàng truyền thống và dải băng đỏ trên vai.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 26

Khối nữ du kích miền Nam với trang phục bà ba đen, nón tai bèo và súng khoác vai, sải bước trong ánh đèn rực sáng tại Quảng trường Ba Đình, gợi lại hình ảnh kiên cường của phụ nữ miền Nam trong những năm tháng kháng chiến.
dieu binh dieu hanh 2/9 anh 27

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam xuất hiện rực rỡ trong nhiều bộ trang phục truyền thống đặc trưng, đại diện cho các vùng miền và cộng đồng dân tộc trên dải đất hình chữ S.

dieu binh dieu hanh 2/9 anh 28

Hình ảnh các nữ quân nhân bước đều tăm tắp trong sắc phục biển thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và duyên dáng, góp thêm màu sắc đặc biệt cho buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh.

Việt Linh - Duy Hiệu - Đinh Hà - Nhật Anh

diễu binh diễu hành 2/9 Hà Nội Việt Linh Xe pháo Chỉnh tề Quân đội Nga Đêm 21/8 Diễu binh

