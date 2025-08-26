Chuyên gia dự báo xác suất mưa rào và dông tại Hà Nội trong sáng 2/9

Ngày Thời tiết

27/8 7-13h: Có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%. Nhiệt độ 25-28°C.

13-19h: Có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 26-28°C.

19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C

28/8 7h-13h: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C.

13-19h: Trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-32°C.

19h ngày 28/8 đến 7h ngày 29/8: Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 25-27°C

29/8 7-13h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 20-30%. Nhiệt độ 27-31°C.

13-19h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-33°C.

19h ngày 29/8 đến 7h ngày 30/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 25-27°C

30/8 7h-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C.

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-30°C.

19h ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C

31/8 7-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C.

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-30°C.

19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 27-30°C

1/9 7-13h: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-28°C.

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-29°C.

19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9: Có mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C