Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc".

Dự Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 3.000 đại biểu từ 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trên cả nước và các vị khách quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc Triển lãm.

Triển lãm là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, mà còn khẳng định tầm vóc, vị thế Việt Nam hôm nay và khát vọng phát triển bền vững; sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc" bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật Âm vang non sông, mở ra không gian rực rỡ của niềm tự hào, sức sống và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Hình ảnh 54 dân tộc anh em cùng chung sống dưới một mái nhà Việt Nam - cũng chính là biểu tượng ý nghĩa khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc". 80 năm - đó là hành trình đi từ khát vọng Độc lập, kiến tạo Tự do, để rồi kết tinh thành Hạnh phúc trong mỗi nụ cười, trong từng mái ấm trên khắp dải đất hình chữ S.

"Tổ quốc ta cờ bay"- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Khí phách Việt Nam là một bản hòa ca tráng lệ, ngợi ca sức mạnh quật khởi, tôn vinh tinh thần bất khuất và thắp sáng khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trên hành trình 80 năm độc lập, tự do và hạnh phúc.

Những khúc tráng ca hào sảng, là sự hòa quyện giữa hào khí ngàn năm với nhịp sống hôm nay, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người vững tin tiến về phía trước. Từng giai điệu vang dội như nhịp bước quân hành, thôi thúc trong mỗi trái tim Việt khát vọng hướng về những giá trị vĩnh hằng: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc" được tổ chức với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

Khu vực Trung tâm Triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; Không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước - Con người" về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; Không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế" về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; Không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ; Không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Đặc biệt, không gian "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" thể hiện nền văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc qua các vùng, miền. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm khẳng định: "Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm chính là việc đã ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện tại một triển lãm quốc gia, đó là công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong không gian trưng bày, giúp cho người dân không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan sinh động và dễ tiếp cận".

Phát biểu khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính nêu rõ: Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Thủ tướng khái quát bằng 36 chữ: "Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao" và nhấn mạnh những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu: "Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện để có ngày hôm nay.

Triển lãm còn là một "trường học sống động", với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Năm châu".

Đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành Công trình và tổ chức Triển lãm để Nhân dân cảm nhận rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và thụ hưởng thành quả văn hoá như một lễ hội tinh thần của đất nước, Thủ tướng đề nghị: "Triển lãm không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam. Về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 02 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra. Tôi xin tuyên bố Khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách trong nước và khách quốc tế đã tham quan Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa; tham quan khu vực sân phía Nam của Triển lãm với chủ đề Thanh gươm và lá chắn; tham quan khu vực sân phía Tây với chủ đề Vì tương lai xanh, Khát vọng bầu trời; tham quan khu vực sân phía Đông với chủ đề "Ngày hội non sông".

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã đến Nhà triển lãm Kim Quy - Địa điểm chính diễn ra Triển lãm. Đây là lần đầu tiên các ban, bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lớn hội tụ tại một triển lãm! Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9.