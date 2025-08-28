Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

  • Thứ năm, 28/8/2025 11:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

80 nam anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
80 nam anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
80 nam anh 3

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
80 nam anh 4

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
80 nam anh 5

Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
80 nam anh 6

Gian trưng bày của báo Nhân Dân tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
80 nam anh 7

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 8

80 nam anh 9

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 10

Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 11

Các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 12

Các hiện vật tại Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 13

Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 14

Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 15

Thiết bị trải nghiệm mini game tại khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
80 nam anh 16

Gian trưng bày của Bộ Xây dựng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
80 nam anh 17

Gian trưng bày của Bộ Công Thương tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
80 nam anh 18

Các gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/khai-mac-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-80-nam-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc-20250828074748280.htm

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Độc lập Tự do Hạnh phúc Tổng bí thư Triển lãm

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

