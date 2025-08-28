Khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

|
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Gian trưng bày của báo Nhân Dân tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các hiện vật tại Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Thiết bị trải nghiệm mini game tại khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Gian trưng bày của Bộ Xây dựng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Gian trưng bày của Bộ Công Thương tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Các gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.