Khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Cháy lớn trong đêm ở nhiều ki ốt và nhà xưởng tại Tân Triều, Hà Nội

Một vụ cháy lớn xảy ra trong đêm tại đường Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.