Các khối diễu binh đi giữa lòng nhân dân, về điểm tập kết

  • Chủ nhật, 24/8/2025 19:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 24/8, buổi Tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

  • Khoảng 20h ngày 24/8, buổi Tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
  • Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, quần chúng... Ngoài ra, buổi Tổng hợp luyện lần 2 còn có các đoàn khách mời nước ngoài tham dự.
  • Buổi Tổng hợp luyện lần 1 đã diễn ra thành công hôm 21/8. Lễ Sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình.
  • Người dân vẫy tay tạm biệt các chiến sĩ

    Sau khi kết thúc màn diễu binh, diễu hành, ở nơi các chiến sĩ đi qua, người dân "thả tim", vẫy tay chào tạm biệt. 22h, dòng người ra từ quảng trường Ba Đình ùn ùn trở về sau giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Phương Lâm, Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 1

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 2

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 3

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 4

  • Những "người hùng" gìn giữ vệ sinh sau buổi tổng hợp luyện

    21h45, kết thúc buổi tổng hợp luyện, người dân lần lượt trở về nhà, trả lại khoảng trống cho các vỉa hè, công viên, quảng trường khu vực trung tâm Hà Nội. Lúc này, "khối xanh sạch đẹp" (tên gọi vui dành cho lực lượng nhân viên môi trường thành phố) bắt đầu công việc thu dọn rác thải, giữ gìn cảnh quang sạch sẽ cho Thủ đô những ngày đại lễ. Ảnh: Linh Huỳnh.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 5
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 6

  • Các khối diễu binh đi giữa lòng nhân dân, trở về điểm tập kết

    Kết thúc buổi tập hợp luyện diễu binh, diễu hành, lần lượt các khối di chuyển trở về điểm tập kết theo kế hoạch. Lực lượng giữ vững đội hình, bước đi nghiêm trang giữa sự cổ động, vẫy chào của người dân. Tại tuyến đường Tràng Tiền dẫn qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn), các khối được chào đón nồng nhiệt, một số chiến sĩ đưa tay vẫy chào khi được gọi tên. Ảnh: Phan Nhật, Linh Huỳnh, Phương Lâm.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 7

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 8

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 9

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 10

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 11

  • Người dân thủ đô chào đón đoàn quân đội Nga, Lào, Campuchia

    21h20 ngày 24/8, các khối quân đội nước ngoài gồm Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu qua phố Nguyễn Thái Học, nhận được sự reo hò và cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo người dân Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm, Minh Chiến.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 12

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 13

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 14

  • Chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm Tổng Cục 2 gây chú ý

    Tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, sự xuất hiện của các trinh sát đặc nhiệm Tổng Cục 2 thu hút sự chú ý của người dân. Đây là lực lượng gồm những cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ thuộc lực lượng trinh sát và tác chiến đặc biệt thuộc hệ thống của Tổng cục Tình báo Quốc phòng, được huấn luyện chuyên sâu về trinh sát và khả năng tác chiến đặc biệt, thu thập tình báo, thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh: Phương Lâm.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 15

  • Các khối quần chúng khép lại màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở Ba Đình

    13 khối quần chúng bao gồm khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, khối Thanh niên, khối Văn hóa Thể thao... lần lượt bước qua Quảng trường Ba Đình, khép lại chương trình tổng hợp luyện A80 lần 2.

    Có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa Thể thao gồm NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, diễn viên Tú Oanh, Thanh Sơn, Mai Thu Huyền, Đỗ Duy Nam… Sau khi tập luyện, các nghệ sĩ nán lại Quảng trường giao lưu cùng người dân, nhận sự cổ vũ nồng nhiệt.

  • Dàn pháo khai hỏa ở Mỹ Đình

    Song song chương trình tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cũng khai hỏa. Đội pháo lễ với 21 phát súng được thực hiện nhịp nhàng, chính xác, từng loạt đạn rền vang trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Nhật Anh.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 16
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 17
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 18

  • Nữ cảnh sát đặc nhiệm được khen “xinh quá” trên đường Thanh Niên

    21h10 ngày 24/8, trên đường Thanh Niên, một nữ cảnh sát đặc nhiệm di chuyển cùng đoàn xe nhận được nhiều lời khen “xinh quá” từ người dân. Cô gái đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào, tạo nên khoảnh khắc gần gũi, vui tươi giữa không khí trang nghiêm của buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Việt Hà.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 19

  • Dàn xe pháo quân sự hiện đại xuất hiện

    Cùng với hơn 16.300 quân nhân, hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần lượt tiến vào lễ đài.

    Đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng do lực lượng tăng thiết giáp dẫn đầu. Trong đó, có những vũ khí, khí tài đã cùng quân và dân ta từ trận đầu ra quân đánh thắng đến chiến thắng những chiến dịch lớn của đất nước như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

    Khối xe tăng còn có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 được nâng cấp hay xe tăng T-90S, T-62. Những vũ khí này mang đến ưu thế hỏa lực vượt trội, tính cơ động cao của cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác. Ảnh: Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 20
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 21

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 22

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 23

  • Khối diễu binh, diễu hành hòa vào dòng người trên phố

    20h55 ngày 24/8, các chiến sĩ thuộc khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành qua phố Tràng Tiền trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của người dân hai bên đường, trước khi tiến về hướng Vành đai 1. Ảnh: Phan Nhật.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 24

  • Các khối Công an nhân dân hùng dũng bước qua Quảng trường Ba Đình

    Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh khép lại màn diễu binh của các khối Công an nhân dân. Tuy mới thành lập 5 năm, lực lượng luôn chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.

  • Tiến bước ngay sau xe chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ là màn luyện tập diễu binh của nhóm lực lượng Công an nhân dân, bao gồm khối nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nam sĩ quan Cảnh vệ...

  • Mở đầu màn luyện tập diễu binh của các khối Công an nhân dân là xe chỉ huy, tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc. Ra đời trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Khối Quân đội nước ngoài tiến vào lễ đài

    Buổi tổng hợp luyện A80 ngày 24/8 có sự tham gia diễu binh của 3 khối quân đội nước ngoài, gồm khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (hơn 30 quân nhân), Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia (mỗi đoàn gồm 120 quân nhân). Ảnh: Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 25

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 26

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 27

  • Những bước chân hùng tráng tiến vào Quảng trường Ba Đình

    Các đoàn quân lần lượt tiến bước vào lễ đài, đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 28

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 29

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 30

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 31

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 32

  • Sau xe biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối Quân kỳ và khối Danh dự 3 quân chủng tiến vào Lễ đài.

    Tiếp theo sau, khối Nữ quân nhạc hiên ngang hành quân qua Quảng trường Ba Đình. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

  • Khối xe pháo đã vào vị trí

    20h ngày 24/8, khối xe pháo tiến vào Quảng trường Ba Đình, nhanh chóng hoàn tất đội hình và phương tiện, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần thứ hai. Ảnh: Văn Nguyện.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 33
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 34

  • Khối Nghi trượng mở đầu buổi tổng hợp luyện

    Khoảng 20h, các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến bước vào đường Hùng Vương, qua Quảng trường Ba Đình. Đi đầu đội hình là xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Tiếp đến, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào lễ đài.

    Theo sau, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lăn bánh trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 35

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 36

  • Các chiến sĩ đi giữa tiếng hò reo của nhân dân

    Người dân đứng trên phố Nguyễn Thái Học hò reo khi trông thấy khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp xuất hiện trên cung đường này. Đáp lại sự chào đón của bà con, các chiến sĩ nhiệt tình vẫy tay cảm ơn mọi người. Ảnh: Phương Lâm.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 37
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 38

  • Bộ đội hát vang cùng người dân trước giờ tổng hợp luyện

    Các chiến sĩ bộ đội Pháo binh hát vang cùng người dân tại đường Thanh Niên trong lúc chờ lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Ảnh: Văn Nguyện.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 39
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 40
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 41
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 42

  • Người dân thủ đô hòa giọng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng"

    Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đông đảo người dân cùng nhau cất vang ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hùng trước thềm buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80). Video: Phan Nhật.

  • Người dân hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca

    Người dân tại đường Điện Biên Phủ đồng loạt hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca khi chờ đợi đoàn diễu binh đi qua. Sát giờ tổng hợp luyện, không khí càng trở nên sôi động, hàng nghìn người ngồi kín vỉa hè. Ảnh: Phương Lâm.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 43
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 44
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 45
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 46

  • Các lực lượng giao lưu cùng người dân trước giờ tổng hợp luyện

    Người dân có ít phút giao lưu cùng các chiến sĩ các khối xe đặc chủng thuộc lực lượng Công an nhân dân trên đường Thanh Niên và Yên Phụ. Ảnh: Việt Hà.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 47
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 48
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 49
    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 50

  • Khối chiến sĩ Pháo binh hô vang: 'Chúc bà con mạnh khỏe'

    Khoảng 18h30 ngày 24/8, tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ thuộc khối Pháo binh đã cùng nhau đồng ca ca khúc Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Hoạt động này diễn ra trước giờ tổng hợp luyện, thu hút sự chú ý và tạo không khí gắn kết khi nhiều người dân có mặt giao lưu, chia sẻ niềm vui cùng lực lượng vũ trang. Video: Văn Nguyện.

  • Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2

    Không khí bên trong quảng trường Ba Đình lúc 18h20. Một vài khối diễu binh luyện tập trước giờ hợp luyện. Ảnh: Duy Hiệu.

    Dieu binh Quoc khanh 2/9 anh 51

