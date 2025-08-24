Các khối diễu binh đi giữa lòng nhân dân, về điểm tập kết

Góc máy trên cao màn luyện diễu binh của 40.000 người cùng xe, pháo

Từ trên cao, khung cảnh buổi tổng hợp luyện chuẩn bị mừng đại lễ 2/9 diễn ra hoành tráng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 40.000 người cùng các khí tài hiện đại.