Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ nhất.

Chiều 27/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Long.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 bộ. Trong đó, cùng với Bộ Nội vụ có Bộ Lao động, Bộ Cứu tế Xã hội, tiền thân của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đến ngày lịch sử đặc biệt 1/3/2025 là sự hợp nhất hai bộ tạo nên sự kết tinh, hội tụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ hôm nay.

Chặng đường 80 năm qua, bộ và ngành Nội vụ cùng đất nước đi qua thời khắc lịch sử "ngàn cân treo sợi tóc" từ ngày đầu lập nước; trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày thống nhất, cùng dân tộc đi vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét và nổi bật.

Trong đó, Bộ trưởng nhắc đến việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính Nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở kế thừa thành quả và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, sự giúp đỡ và phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là từ năm 2018 đến nay. Đặc biệt năm 2025, Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ.

"Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp, đến nay cấp xã còn 3.321 đơn vị, đã mở ra không gian phát triển mới. Tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo nền tảng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tạo lập bước đột phá lịch sử, thay đổi tư duy và tầm nhìn kiến tạo, phát triển cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, trong hành trình 80 năm qua, ngành Nội vụ luôn tiên phong trong việc kiến tạo thể chế, xây dựng nền tảng cho nền hành chính nhà nước vững mạnh và một xã hội tiến bộ, công bằng; xung kích, trung tâm trên mặt trận cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu góp phần "trồng cây, vun gốc" cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, kiến tạo thị trường lao động bền vững và phát triển, góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn của đất nước như ngày nay.

"Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen. 'Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung' mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định nhằm thôi thúc khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hải Long.

Cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng đó, bà Phạm Thị Thanh Trà cam kết, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

Bên cạnh đó, củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước; cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức; tham mưu kiến tạo một xã hội luôn tiến bộ, công bằng và nhân ái; tham mưu cải cách chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người lao động...

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, những thành tựu to lớn đã đạt được trong 80 năm qua cùng vị thế, tầm vóc đã được khẳng định là tài sản vô cùng quý giá, là điểm tựa cho bước phát triển trong tương lai của ngành Nội vụ.

Với tất cả niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành, với tấm lòng trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ đi trước với khát vọng cống hiến vì sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bộ trưởng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ phát huy truyền thống 80 năm vinh quang, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vẻ vang, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.