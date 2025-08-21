Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

  • Thứ năm, 21/8/2025 21:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 1

Quang cảnh buổi làm việc.
Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 3

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 5

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 6

Các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 7

Các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc.
Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 8

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 10

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 11

Quang cảnh buổi làm việc.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 12

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.

Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 13

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội.


Bui Thi Minh Hoai, To Lam anh 14

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nhóm Phóng viên/Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Tô Lâm Bùi Thị Minh Hoài Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Bo Chinh tri cho y kien ve de an nhan su Dai hoi Dang bo Ha Noi, TPHCM hinh anh

Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Hà Nội, TPHCM

3 phút trước 22:20 21/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Ngày 21/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

