Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được phong Anh hùng Lao động

Sáng nay (25/8), Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao sáng 25/8, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 1679 của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao do có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 tới 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Như Ý.

Để ghi nhận công lao đóng góp đặc biệt to lớn, Đảng và Nhà nước quyết định phong Anh hùng Lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Quyết định của Chủ tịch nước số 1673 về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, ghi nhận công lao to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Như Ý.

Bà Nguyễn Thị Bình được biết đến với cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, đại diện tham gia Hội nghị bốn bên về hoà bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định.

Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, bà từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch nước từ năm 1992 tới 2002.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao.Ảnh: Như Ý.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh rằng Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao. Ký kết hiệp định là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, dẫn đến thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyên Phó chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi ngày nay đất nước đã có hoà bình, độc lập và thống nhất, với đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng và đang trên đường thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển hùng cường và thịnh vượng.