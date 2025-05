Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận huân chương của Lào

Theo sắc lệnh, Chủ tịch nước Lào quyết định tặng Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) hạng nhất cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vì những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trân trọng trao huân chương cao quý đến nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh huân chương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó chủ tịch nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng chuyển lời chúc mừng sinh nhật và chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Lào tới nguyên Phó chủ tịch nước.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là một trong những nữ lãnh đạo xuất sắc và kiên cường của Việt Nam, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao, đặc biệt là trong quá trình đàm phán Hiệp định Paris năm 1973.

Đại sứ nhận định những đóng góp, cống hiến của nguyên Phó chủ tịch nước không chỉ góp phần giúp Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước, mà còn góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.

Sau khi hòa bình lập lại, trên các cương vị khác nhau, nguyên Phó chủ tịch nước đã có những đóng góp tích cực trong vun đắp quan hệ Lào - Việt Nam.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ những đóng góp, cống hiến của nguyên Phó chủ tịch nước cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Về cá nhân, Đại sứ bày tỏ vinh dự khi được gặp và trực tiếp trao huân chương cao quý đến nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Nắm chặt tay nguyên Phó chủ tịch nước, Đại sứ Lào tâm sự: "Hôm nay, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Từ khi còn rất trẻ, qua sách vở và báo chí, tôi đã ngưỡng mộ sự nghiệp, những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước, hôm nay tôi được vinh dự có cuộc gặp gỡ đặc biệt này".

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ vinh dự khi được nhận huân chương cao quý nhất của đất nước Lào và gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào cùng cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đây không chỉ là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đã được thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công giữ gìn, vun đắp", nguyên Phó chủ tịch nước nói.

Nguyên Phó chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, hai Nhà nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục sát cánh để đạt được những thành tựu mới, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái.

