Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu AHLĐ

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Bộ Nội vụ thông tin, Văn phòng Chủ tịch nước đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Ảnh: En.baoquocte.

Việc xét tặng danh hiệu nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội) vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bình đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác của Việt Nam, Lào.

Bà Nguyễn Thị Bình (tên thường gọi Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927, quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Bà Nguyễn Thị Bình là ủy viên Trung ương Đảng khóa V, đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII, IX, X; nguyên Phó chủ tịch nước từ năm 1992 đến 2002.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu.