Xây Trung tâm Hội chợ Triển lãm và cầu Tứ Liên thành biểu tượng Hà Nội

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Tập đoàn Vingroup nắm 80% cổ phần) làm chủ đầu tư; xây dựng tại xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thay thế cho Trung tâm Triển lãm cũ tại Giảng Võ.

Dự án có tổng quy mô diện tích lên tới 90 ha, thuộc TOP các trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới; sở hữu vị trí siêu kết nối, giao thông thuận tiện; được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu.

Trung tâm được đầu tư, phát triển để thúc đẩy kinh tế "Expo" theo mô hình đô thị Dubai Expo, Frankfurt - Đức, Fiera Milano - Ý, ..., tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại, là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô Hà Nội.

Tổ hợp bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh thần Kim Quy với 9 phân khu tổng diện tích sàn xây dựng hơn 130 nghìn m2, 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6 ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, tòa tháp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, cùng các công trình phụ trợ đa dạng...

Trung tâm được khởi công xây dựng ngày 30/8/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), sau hơn 10 tháng khởi công. Trung tâm khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, điểm đến và điểm nhấn về kiến trúc, mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa quốc tế và tầm khu vực.

Kiểm tra thực địa dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến không khí thi công khẩn trương, sôi nổi; chỉ sau chưa đến 2 tháng kể từ ngày khởi công, hình hài của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quy mô, hiện đại đã dần hình thành.

Liên hệ việc triển khai dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm với quá trình triển khai đường dây 500 kV mạch 3 vừa qua và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả trên cho thấy truyền thống, cốt cách, phẩm chất của người Việt Nam "không có gì là không thể; quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm thì việc gì cũng có thể thành công" đang được phát huy.

Theo Thủ tướng, phải có cơ chế huy động nguồn lực, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án quy mô lớn, trên nguyên tắc lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ; hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; mạnh dạn giao cho các doanh nghiệp đảm nhiệm các hạng mục, công trình để các doanh nghiệp lớn mạnh dần; phát huy tinh thần tự lực tự cường, tự tin.

Thủ tướng đánh giá, Trung tâm Hội chợ Triển lãnh Quốc gia có quy mô, hiện đại, đắc địa trên mảnh đất lịch sử, văn hoá, gắn với mảnh đất Cổ Loa lịch sử, quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho rằng đây là công trình đa năng bao gồm yếu tố kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước…, Thủ tướng kỳ vọng tổ hợp này sẽ góp phần đưa vùng đất địa linh nhân kiệt này phát triển ngang tầm tiềm năng, thế mạnh và vai trò lịch sử.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup trong triển khai dự án cho tới khi hoàn thành, đưa Trung tâm vào hoạt động; tổ chức khai thác tốt dự án đảm bảo hiệu quả cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Trước mắt, phối hợp tổ chức triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo hướng hiện đại, kiến trúc gần gũi, bản sắc; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đảm bảo đời sống người dân bị ảnh hưởng…; phấn đấu sớm hoàn thành dự án để chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhất trí chủ trương triển khai dự án cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng nối từ quận Tây Hồ sang huyện Đông Anh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải sớm triển khai dự án này, song đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, hài hoà lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước.

Cũng như Trung tâm Hội chợ Triển lãm, cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, làm đẹp thêm Thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến.

