Các cuộn thép hàng tấn liên tiếp rơi xuống đường

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ ôtô chở cuộn thép rơi xuống lòng đường gây tai nạn giao thông. Nguyên nhân của các vụ việc này là do tài xế, chủ phương tiện chằng buộc sơ sài.

Hồi 21h ngày 23/12, ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C- 360.XX, kéo rơ- moóc biển số 98R- 035.XX chở theo nhiều cuộn thép, lưu thông trên quốc lộ 32, khi đến khu 7, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) thì dây buộc, giữ các cuộn thép bất ngờ bị đứt khiến 4 cuộn thép và một bó thép cây văng xuống đường.

4 cuộn thép bất ngờ rơi khỏi ôtô đầu kéo.

Tại hiện trường, một cuộn thép tròn đã lăn lên trước đầu xe, 3 cuộn khác và một bó thép cây nằm ngổn ngang trên mặt đường. Được biết, mỗi cuộn thép phi 6, phi 8 nặng khoảng 2 tấn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng có mặt để phân luồng và giải quyết vụ tai nạn.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 cũng đã lập biên bản xử phạt tài xế T.V.H. (SN 1996, trú tại Lạng Sơn) với lỗi: Vận chuyển hàng có chằng buộc nhưng không chắc chắn.

Trước đó, ngày 14/9, xe đầu kéo biển số 51C-760.XX, kéo theo rơ moóc biển số 51R-131.XX đi trên quốc lộ 1, hướng từ TPHCM đi TP Biên Hòa. Khi đến giữa cầu Đồng Nai (đoạn thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), xe đầu kéo phanh gấp khiến cuộn thép bung xích, rơi xuống mặt cầu.

Cuộn thép rơi gây hư hỏng 3 ôtô. Ảnh: Tạp chí Bạn đường.

Sự cố không gây thương vong nhưng cabin đầu kéo bị hư hỏng, đường xảy ra ùn tắc cục bộ.

Cuối tháng 3, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ xe đầu kéo BKS 15F-010.XX, kéo rơ-moóc BKS 15RM-001.XX do tài xế N.D.Đ. (SN 1985) điều khiển. Đến Km24+400 (trên địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi xe rẽ phải về cầu Kiền thì bất ngờ các cuộn thép nặng hàng tấn rơi xuống đường, va đập vào 3 ôtô con đang tham gia giao thông.

Hầu hết vụ tai nạn do tài xế chằng buộc sơ sài

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết xe đầu kéo chở theo hàng hóa nặng, vật liệu rời không chằng buộc kỹ có nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Thông qua điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, hầu hết vụ tai nạn liên quan đến phương tiện này do các tài xế, chủ phương tiện, chủ bãi bốc xếp hàng hóa... chằng buộc sơ sài.

"Đến 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông có Điều 49 quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với ôtô vận chuyển hàng hóa có quy định rõ, người lái xe phải kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn, không chở hàng hóa vượt quá khối lượng, khổ giới hạn của phượng tiện. Đồng thời, hàng hóa vận chuyển trên xe phải được sắp xếp gọn gàng, chằng buộc chắc chắn đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ GTVT", Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông nhấn mạnh.

Cuộn tôn bị rơi khỏi ôtô đầu kéo tại đường vành đai 3 trên cao Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hiện đơn vị đang tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đáng chú ý, mức phạt của hành vi: Vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông được đề xuất tăng từ 18-22 triệu đồng (mức phạt cũ từ 600.000-800.000 đồng).

Còn theo chuyên gia về giao thông, cơ quan chức năng cần quy định phương tiện chuyên dụng để vận chuyển cuộn thép, cuộn tôn...

“Ở một số nước đã có quy định về chằng buộc cuộn thép, cuộn tôn... trong vận chuyển thực tế. Để đảm bảo an toàn, người ta thường sử dụng các phương tiện chuyên dụng như sơ mi rơ - mooc có khoảng trũng để đặt cuộn thép vào đó. Các công cụ sử dụng chằng buộc như hệ thống dây và xích được kiểm tra định kỳ", chuyên gia giao thông chia sẻ.