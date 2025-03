Nổ quán phở ở Thủ Đức

Nổ lớn phát ra từ quán phở ở TP Thủ Đức, TP.HCM khiến cửa kính cường lực vỡ, văng tung tóe. Nhiều người chứng kiến một phen hoảng sợ, tháo chạy thoát thân.

Tối nay (23/3), lực lượng Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường An Lợi Đông tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch.

Hiện trường vụ nổ tại quán phở ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: MT.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h20, nhiều người đi trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán phở bên đường.

Vụ nổ lớn làm cửa kính cường lực vỡ vụn, văng tung tóe. Nhiều xe máy để phía trước quán cũng bị ngã rạp xuống vỉa hè.

Bên cạnh đó, nhiều bảng hiệu để phía trước hư hỏng, ngã đổ.

Mảnh kính vỡ văng tung toé, xe máy dựng phía trước quán phở ngã rạp xuống vỉa hè. Ảnh: MT.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã có mặt để xử lý hiện trường.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ nổ không gây thương tích về người. Nguyên nhân gây nổ có thể do rò rỉ khí gas.